Pavel Filip: Felicitări poporului american cu ocazia celor 243 de ani de independență. Moldova are ce învăța și spre ce tinde

Americanii din toată lumea sărbătoresc astăzi 243 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, preşedintele interimar al PDM, Pavel Filip, a venit cu un mesaj de felicitare către poporul american cu ocazia celor 243 de ani de independenţă. Tot el, a menţionat că Moldova are ce învăţa şi are spre ce tinde, având un partener ca Statele Unite ale Americii.

"Felicitări poporului american cu ocazia celor 243 de ani de independență. Republica Moldova are ce învăța și spre ce tinde, având un partener ca Statele Unite ale Americii. Vreau să le mulțumesc pentru suportul acordat țării noastre și îmi exprim dorința ca Moldova să păstreze cursul euro-atlantic de dezvoltare, care va consolida și independența, încă fragedă, a statului nostru. Am participat cu drag ieri la recepția organizată de @US Embassy și am mulțumit ambasadorului @Derek Hogan pentru susținerea pe care SUA oferă țării noastre", a scris pe pagina sa de facebook, preşedintele interimar al PDM, Pavel Filip.