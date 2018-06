Pavel Filip: Exemplul Estoniei ne face să credem că şi ţara noastră poate deveni un stat european

Estonia este exemplul care ne face să credem că Republica Moldova poate definitiva într-o bună zi tranziţia de la un stat post-sovietic la un stat european. Este declaraţia premierului Pavel Filip făcută în cadrul conferinţei de presă alături de omologul său estonian, Juri Ratas, care se află într-o vizită oficială la Chişinău.

Pavel Filip a punctat subiectele pe care oficialii le-au discutat în cadrul întâlnirii oficiale, printre care relaţiile bilaterale dintre Republica Moldova şi Estonia, provocările din regiune, dar şi parcursul european al Republicii Moldova.

"Am ţinut să aduc felicitări primului ministru cu ocazia acelor 100 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Estonia, perioadă în care a fost construit un stat democrat şi modern, un stat european. Este ceea ce ne dorim şi noi în Republica Moldova şi exemplul Estoniei ne face să credem că şi ţara noastră poate definitiva într-o bună zi tranziţia de la un stat post-sovietic la un stat european. Am avut ocazia astăzi să trecem în revistă anumite evoluţii şi să vedem în ce sectoare putem lucra mai mult, preluând experienţa colegilor noştri estonieni", a spus Pavel Filip.

Prim-ministrul Filip a mulţumit Estoniei şi cetăţenilor estonieni pentru asistenţa în dezvoltare oferită ţării noastre în multiple domenii.

"Anul trecut, companii din Republica Moldova au primit asistenţă financiară din partea Estoniei pentru a participa la o expoziţie de produse alimentare. În rezultat, de la începutul acestui an, o companie importantă din Moldova deja exportă pe piaţa Estoniei produse alimentare. De asemenea, studenţii moldoveni pot beneficia de burse de studii la instituţiile de învăţământ din această ţară. Funcţionarii publici sunt instruiţi la Şcoala diplomatică din Estonia, iar militarii moldovnei se antrenează la colegiul de apărare baltic. Pentru 2018, suma de finanţare a proiectelor bilaterale de către Estonia este de aproximativ de 1 milion de euro. Acest lucru se întâmplă deja al patrulea an consecutiv. Sunt bani investiţi în dezvoltarea rurală, sănătate, democraţie, dar şi buna guvernare. Sunt bani investiţi în viitorul european al ţării noastre şi pe această cale vreau să mulţumesc primului ministru pentru că Republica Moldova se află printre ţările prioritare finanţate de Estonia", a declarat premierul Pavel Filip.



"Am discutat şi despre felul în care vedem şi dezvoltarea statelor noastre şi am înţeles că pe anumite dimensiuni avem aceeaşi înţelegere. Şi noi ne dorim ca Republica Moldova să treacă de la un model economic bazat pe forţă de muncă brută la un model economic bazat pe creştere şi dezvoltare, să investim în inovaţii şi tehnologie exact aşa cum o face Estonia, dar şi în oameni sau în materie cenuşie.

Apreciem în acest sens constribuţia Academiei de e-guvernare din Estonia la dezvoltarea sistemelor electronice. [...]Pentru economie şi pentru Guvern sectorul IT este o prioritate şi consider că aici putem şi trebuie să facem mai mult pentru că acesta este viitorul ţării noastre. Rămânem deschişi pentru eventuale discuţii mai profunde şi mai consistente, separat de ceea ce priveşte dezvoltarea acestui sector", a mai declarat premierul Pavel Filip.

Totodată, prim-ministrul Pavel Filip a vorbit cu omologul său estonian şi despre reformele iniţiate de Guvernul de la Chişinău:

"Am discutat şi despre relaţiile dintre Republica Moldova şi UE. Am trecut în revistă evoluţiile în implementarea Acordului de Asociere. M-am referit şi la agenda de reforme a Guvernului, mai ales că am văzut că anul trecut şi Estonia a promovat reforme similare: reforma pensiei, reforma administraţiei, reforma sistemului fiscal. În acest sens am punctat şi acţiunile care se impun pentru gestionarea cât mai eficientă a asistenţei acordate Republicii Moldova, mai ales că avem de unde învăţa. Rata de absorbţie a fondurilor europene în Estonia este mai mare decât media în Uniunea Europeană", a spus Pavel Filip.

Un alt subiect abordat de cei doi prim-miniştri au fost provocările din regiune şi securitatea regională. Pavel Filip a ţinut să mulţumească omologului său estonian Juri Ratas pentru susţinerea în reglementarea conflictului transnistrean şi, mai ales, pentru că Estonia este coautor al proiectului de rezoluţie propus de Republica Moldova la ONU cu privire la retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ţării noastre.

"Am punctat câteva aspecte care ţin de reglemetarea conflictului transnistrean. Vreau să mulţumesc Estoniei şi domnului prim-ministru pentru susţinerea pe această dimensiune. Am vorbit despre progresele care s-au reuşit în ultima perioadă în ceea ce priveşte soluţionarea problemei transnistrene, dar şi despre provocările pe care le trăim. În acest sens este deosebit de important pentru noi faptul că Estonia nu doar susţine proiectul de rezoluţie propus de Republica Moldova la ONU cu privire la retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ţării noastre, dar atât mai mult, Estonia este şi coautor al acestui proiect de rezoluţie. Am simţit sprijinul Estoniei nu doar în cadrul acestui înalt for, am apreciat atenţia acordată ţărilor Parteneriatului Estic în perioada în care Estonia a deţinut preşedinţia Consiliului Uniunii Europene în a doua jumătate a anului 2017. Atunci când a avut loc şi summitul Parteneriatului Estic şi am avut parte de mesaje tranşante şi constructive", a mai declarat premierul Pavel Filip.

PUBLIKA.MD aminteşte că premierul Estoniei, Juri Ratas, se află într-o vizită oficială la Chişinău. După întâlnirea cu Pavel Filip, cei doi premieri vor depune flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

Ulterior, Juri Ratas va susține o lecție publică pentru studenții Universității de Stat.

Prim-ministrul Estoniei va avea întrevederi cu vicepremierul pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă, și președintele Igor Dodon. Oficialul se va afla în țara noastră până în 19 iunie.