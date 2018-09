Pavel Filip, despre Silvia Radu la Ministerul Sănătăţii: Sunt sigur că este o candidatură absolut potrivită (VIDEO)

Remanieri la Guvern. Cabinetul va avea doi miniştri noi. Este vorba despre ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Sănătății şi ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Regionale. Anunţul despre schimbările din Executiv a fost făcut de liderul PDM, Vlad Plahotniuc, după şedinţa săptămânală a Partidul Democrat din Moldova. De asemenea, în cadrul şedinţei de azi a PDM, prim-ministru Pavel Filip a venit cu unele declaraţii, dar şi cu unele răspunsuri la întrebările jurnaliştilor.



Reporter: Aţi discutat aceste remanieri cu preşedintele Igor Dodon şi dacă va fi evitat acel blocaj instituţional?

Prim-ministru Pavel Filip: Da evident, am avut aceste discuţii în ziua de ieri cu preşedintele Dodon, pentru că există această comunicare instituţională şi eu cred că o să evităm de data aceasta acest blocaj instituţional.

Reporter: Se vorbeşte foarte mult că domnul Vlad Plahotniuc va candida la alegerile de circumscripţie Nisporeni, dar se vorbeşte că şi dumneavoastră candidaţi la Străşeni, este adevărat?

Prim-ministru Pavel Filip: Partidul Democrat va anunţa public care sunt candidaţii pe circumscripţie, atunci când va fi finalizat execrciţiul pe interior.

Reporter: Examinaţi posibilitatea de a candida pe circumscripţie?

Prim-ministru Pavel Filip: Eu v-am răspuns la întrebarea dumnevoastră.

Reporter: Faptul că Silvia Radu este numită astăzi ministru al sănătăţii sau cel puţin candidatura ei este anunţată, confirmă aceaste speculaţii pe care mai multe experţi le-au susţinut la alegerile locale trecute, că aceasta a fost candidatul PDM? De când v-aţi gândit la venirea Silviei Radu în guvern?

Prim-ministru Pavel Filip: Eu nu am avut nicio participare în alegerile locale şi după cum cunoaşteţi Silvia Radu a candidat drept candidat independent la alegerile locale. Cu această propunere am venit eu şi am discutat această propunere la biroul Partidului Democrat şi sunt absolut sigur că este o candidatură absolut potrivită.