Pavel Filip, despre rezultatele alegerilor din Chişinău: Trebuie să fie un semnal de alarmă pentru cei din Blocul ACUM

Rezultatul alegerilor din Capitală trebuie să fie un semnal de alarmă pentru cei din Blocul ACUM. Declaraţia a fost făcută de preşedintele PDM, Pavel Filip.

"În ceea ce priveşte rezultatele pentru Chişinău, din păcate Blocul ACUM a reuşit o performanţă istorică, a dăruit în premieră, de la independenţă în coace, Capitala forţelor de stânga. Chişinăul a avut mereu alegători preponderent de orientare pro-europeană. Chiar dacă şi aceştia au decis să alesgă un primar de cealaltă parte a baricadei, acest rezultat trebuie să fie un semnal de alarmă pentru cei din Blocul ACUM. Oamenii au spus clar că sunt dezamăgiţi de actualul Guvern care nu a înaintat niciun proiect pentru cetăţeni. Blocul ACUM ar trebui să facă o analiză şi să înţeleagă care din acţiunile lor au dus la pierderea Capitalei. Regret că aşa politicieni discreditează valorile europene atunci când se declară europeni, dar prin faptele lor spun contrariul. Rezultatul de ieri este următorul care trebuie să îi pună pe gânduri pe cei din Blocul ACUM. Acest Guvern a fost taxat pentru incompetenţă", a menţionat pavel Filip.

Totodată, Filip a menţionat că PDM a câştigat în aceste alegeri locale.

"PDM a obţinut 262 de primari. Suntem partidul cu cel mai mare număr de primari. Am demonstrat o dată în plus că PDM este o construcţie autentic politică, care se bazeazaă în primul rând pe organizaţiile teritoriale. Avem echipe locale formate din profesionişti. Avem a doua fracţiune în Parlament ca mărime, 30 de deputaţi din 101, iată am confirmat că avem şi 30% din primării, un lucru firesc, asta ar însemna că PDM reprezintă 30 la sută din cetăţenii Republicii Moldova, inclusiv în Parlament. PDM a demonstrat că munceşte pentru oameni", a subliniat democratul.

PUBLIKA.MD aminteşte că Ion Ceban este noul primar al Capitalei. Cel puţin asta arată rezultatele preliminare ale alegerilor de ieri, care îl dau câştigător pe candidatul PSRM. După ce a acumulat cele mai multe procente în primul tur de scrutin, socialistul l-a învins pe candidatul blocului ACUM, Andrei Năstase, şi în turul doi.

Ceban a obţinut 52,39 la sută din voturi, cu 5 puncte procentuale mai mult decât contracandidatul său, o diferenţă de aproape 12 mii de voturi dintre cei doi. Acum, după modificarea configuraţiei politice în Chişinău, rămâne de văzut cum se va răsfrânge eşecul lui Năstase asupra coaliţiei de guvernare, în condiţiile în care atmosfera în interiorul alianţei PSRM-ACUM este suficient de încordată încât să ducă la o ruptură între cele trei componente politice care guvernează ţara.