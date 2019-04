Pavel Filip, despre proiectul Drumuri Bune 2: Vor fi reparaţi până la 2.600 de kilometri

În acest an, în cadrul proiectului Drumuri Bune 2 vor fi reparaţi 2.600 de kiolometri de drum. Subiectul a fost discutat în debutul de astăzi a şedinţei Guvernului. Potrivit premierului în exerciţiu Pavel Filip, bani pentru reabilitarea drumurilor sunt prevăzuţi atât în Fondul Rutier, dar vor fi alocaţi şi din bugetul de stat.

"Am realizat anul trecut proiectul Drumuri Bune pentru Moldova. Am văzut care sunt reacţiile cetăţenilor, ale administraţiie publice locale. Aşa cum am promis venim anul acesta cu proiectul Drumuri Bune 2. Astăzi vom aproba o hotărâre de Guvern prin care vor fi repartizate sumele de bani ce ţin de Fondul Rutier. Dacă anul anul trecut am ajuns până la 1.600 de km, anul acesta vrem să reaparăm până la 2.600 de kilometri. Bani sunt prevăzuti atât în Fondul Rutier, dar vor fi şi din bugetul statului, până la 2,7 miliarde de lei", a menţionat Pavel Filip.

Totodată, Pavel Filip a declarat că oamenii aşteaptă lucruri importante de la guvernare, proiecte de infrastructură, dar şi proiecte privind domeniul social.