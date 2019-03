Pavel Filip, despre opoziţe: Este simplu să critici, dar e complicat să vii cu propuneri de alternativă

Mi-aş fi dorit o opoziţie constructivă, care să vină cu propuneri de alternativă, atunci când a criticat reformele Guvernului. Declaraţia a fost făcută de premierul în exerciţiu Pavel Filip, în cadrul unui interviu pentru Prime TV.

"Întotdeauna am ascultat ce spune opoziția. Cu părere de rău, în trei ani de zile, nu am avut ce prelua din propunerile lor care au existat. De fapt, pentru că tot ce a făcut acest Guvern a fost criticat de opoziție: sistemul de pensii, sistemul de salarizare, dar nu numai. Oricare reformă făcută de acest Guvern a fost criticată fără a veni cu propuneri de alternative. Or, eu asta am avut în vedere, când am spus că nu am avut parte de opoziție, pentru că mi-aș fi dorit, atunci când se lansează unele critici, de exemplu, sistemul de pensii, ce a fost rău spuneți-mi şi ce trebuie de făcut mai bine", a menţionat Pavel Filip.

Totodată, prim-ministrul în exerciţiu a declarat că timp de trei ani "argumentele au lipsit cu desăvârșire din partea opoziției".

"Eu nu am auzit acest lucru din gura opoziției sau atunci când s-a vorbit despre noua lege cu privire la salarizare despre ce este rău în această lege tot nu am auzit. Este simplu să spui doar o frază că acest lucru este rău şi este complicat să vii cu argumente sau cu atât mai mult cu propuneri de îmbunătățire, alternative", a punctat Pavel Filip.

