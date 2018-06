Pavel Filip, despre nevalidarea mandatului lui Năstase: E ultimul lucru pe care ni l-am dori

Decizia Judecătoriei Chişinău, cu sediul Centru, de a nu valida mandatul lui Andrei Năstase este ultimul lucru pe care guvernarea şi-l doreşte. Mai mult decât atât, această hotărâre trezeşte multe semne de întrebare, mai ales că vine într-un moment în care se prefigurau mai multe reuşite atât pe plan intern, cât şi pe plan extern. Este declaraţia premierului Pavel Filip, făcută în cadrul şedinţei Cabinetului de Miniştri.

Potrivit lui Filip, decizia judecătorilor trezeşte speculaţii care sunt orientate împotriva guvernării.

"Este o decizie care a bulversat din punctul meu de vedere întreaga opinie publică. E o decizie care, după mine, ridică mai multe semne de întrebare. Apar speculaţii care cu siguranţă sunt sau nu sunt în favoarea guvernării sau sunt orientate împotriva Guvernării. Încerc să înţeleg şi eu cui foloseşte o asemenea decizie, în mod real, din moment ce noi, ca guvernare, avem numai de pierdut în urma unei astfel de situaţii.

Şi mai interesant întrebarea este şi mai mare, din punctul meu de vedere, că toate acestea se întâmplă într-un moment în care se prefigurau mai multe reuşite atât pe plan intern, cât şi pe plan extern. Când vorbesc de mai multe reuşite mă refer la dimensiunea politică, decizii importante care trebuie să fie luate în următoarele zile şi ţin de dimensiunea internaţională, dar şi de dimensiunea financiară şi este vorba de sume mari.

Pentru guvernare, care mai are jumătate de an până la sfârşitul mandatului, e ultimul lucru pe care ni l-am dori. La sfârşitul acestui an avem alegeri parlamentare. Sper foarte mult să vină o claritate cât mai repede în această situaţie şi opinia publică să beneficieze de informaţii cât mai complete şi transparente legate de acest subiect", a declarat premierul Pavel Filip.

PUBLIKA.MD aminteşte că Judecătoria Chişinău, cu sediul Centru, nu a validat mandatul lui Andrei Năstase. Hotărârea a fost pronunţată aseară, după două ore şi jumătate de deliberări.

Liderul Partidului Demnitate şi Adevăr a calificat decizia drept arbitrară şi a spus că judecătoarea ar fi încălcat legea. Andrei Năstase a mai adăugat că va contesta decizia la Curtea de Apel și roagă cetățenii să parcipe în mod pașnic la proteste.

Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova a scris pe o rețea de socializare că "decizia este una sensibilă și trebuie evaluată prin prisma argumentelor juridice".

Gamurari a mai precizat că, decizia nu este una definitivă, iar PDM va urmări cu atenție modul în care vor evolua mai departe lucrurile.

În turul al doilea al alegerilor locale organizate la Chişinău, Andrei Năstase, candidatul Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, a obţinut 52,08% din voturi, faţă de 47,43% din voturi cumulate de candidatul socialiştilor, Ion Ceban.

Potrivit CEC, la vot s-au prezentat 248.674 de alegători, ceea ce înseamnă o rată de participare de 39,12%.

La Chişinău au fost organizate alegeri locale anticipate în condiţiile în care postul de primar a rămas vacant după ce Dorin Chirtoacă a demisionat în luna februarie, fiind suspendat din cauza dosarelor sale penale.

În noiembrie 2017, a fost organizat şi un referendum pentru revocarea lui, care a fost însă invalidat din cauza prezenţei scăzute la urne.

Dorin Chirtoacă este acuzat de acte de corupere pasivă în formă agravată, precum şi trafic de influenţă în dosarul parcărilor plătite de la Chişinău.