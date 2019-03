Pavel Filip, despre modelul economic care trebuie implementat în Moldova, pentru a continua creşterea bugetară

Modelul economic care trebuie implementat în ţara noastră, pentru a continua creşterea bugetară din ultimii trei ani, trebuie să fie bazat pe investiţii şi export, nu pe consum, aşa cum a fost până nu demult. De această părere este premierul Pavel Filip, care vorbit despre fundamentul pentru dezvoltarea economiei într-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru PRIME TV.



Şeful executivului şi-a exprimat de mai mult ori nemulţumirea faţă de modelul economic implementat în Moldova, şi anume cel alimentat de importul produselor şi banii trimişi din străinătate, care nu garanta dezvoltarea ţării. Ca să scotă economia din stagnare, guvernarea democrată a venit cu o nouă viziune. În consecinţă, în 2018, Produsul Intern Brut a crescut cu 4,8%, mai mult față de pronosticul anterior.



"Republica Moldova nu era altceva decât un supermarket mare. Am pornit de fapt implementarea acestui model, este unul bazat pe investiții şi export. Nemijlocit, de la începutul acestui an, veniturile în bugetul statului de la FISC, au depășit veniturile de la vamă, ne vorbește de faptul că suntem pe drumul cel bun", a menţionat Pavel Filip.



Pornirea motoarelor economiei a permis implementarea mai multor reforme sociale, inclusiv majorarea pensiilor şi salariilor, atât cât a permis dezvoltarea economică.



"Eu niciodată nu am spus că noi am adus raiul în Republica Moldova, este evident că pensiile sunt joase, salariile încă sunt joase. Ceea ce am făcut noi, prin aceste reforme, este că am construit un sistem, am construit un sistem sănătos, care ulterior, în timp, va duce la eliminarea problemelor care ţin de pensii sau salarii. Doar dezvoltarea economică în continuare a Republicii Moldova va putea duce la majorări de salarii şi de pensii", a subliniat premierul Filip.



Reformele din ultimii trei ani au fost criticate dur de opoziţie. În acest context, premierul Filip a menţionat că ar fi vrut să vadă din partea adversarilor politici nu doar critici, ci şi propuneri de îmbunătățire a lucrurilor.



"Oricare reformă făcută de acest Guvern a fost criticată fără a veni cu propuneri de alternativă, or eu asta am avut în vedere când am spus că nu am avut parte de opoziție pentru că mi-aș fi dorit, atunci când se lansează unele critici, de exemplu, sistemul de pensii, ce a fost rău spuneți-mi şi ce trebuie de făcut mai bine. Eu nu am auzit acest lucru din gura opoziției sau atunci când s-a vorbit despre noua lege cu privire la salarizare, ce este rău în această lege", a subliniat Pavel Filip.



În ciuda criticilor, guvernarea democrată şi-a îndeplinit obligaţiunile, dă asigurări Pavel Filip. Un alt element important este că autorităţile au lăsat la o parte polemicile geopolitice: "Oamenii vor pensii mai mari, pensionarii, cei care au un salariu, îşi doresc un salariu decent, oamenii au cerințe firești. Copiii la școală să stea la cald şi să fie bine, bine instruiți. La grădiniță să fie hrăniți la timp. De aceea mai puțin accent trebuie pus pe geopolitică. Asta am făcut noi în această perioadă. "



La final de mandat, premierul Pavel Filip recunoaşte că are şi regrete.



"A trebuit să pornim mai devreme, chiar din prima zi a mandatului, transformarea în sistemul de educație, acesta este un domeniu în care nu am reușit. Dar am înaintat foarte mult împreună cu colegii de la Ministerul Educație şi am toată certitudinea că în curând vor fi elaborate toate politicile corecte pentru acest domeniu, vom avea o viziune şi vom putea vorbi despre o transformare adevărată a domeniului de educație, care este unul foarte important", a punctat Pavel Filip.