Pavel Filip despre invalidarea alegerilor: Cadrul legal trebuie să fie în aşa mod încât să nu lăsăm marjă de interpretare judecătorilor

Premierul Pavel Filip a cerut ministerului Justiţiei analiza cadrului legislativ în care s-au luat deciziile de invalidare a alegerilor locale. Anunţul a fost făcut în cadrul şedinţei săptămânale a guvernului. De asemenea, prim-ministrul a declarat că partenerii externi de dezvoltare a Republicii Moldova au fost cei care au sugerat Guvernului să evalueze cadrul legislativ ca pe viitor să fie luate măsuri care nu vor permite în viitor derapaje de la procesul electoral.

"Am urmărit cu toţii ultima săptămână, aceste evoluţii şi decizii ale instanţei de judecată care au provocat multe tensiuni şi semne de întrebare. Am văzut de asemenea şi declaraţiile partenerilor noştri externi dar şi reacţiile care au urmat, iată de ce vreau să solicit ministerului Justiţiei, doamna ministru să faceţi o analiză a cadrului legislativ şi prevederilor în baza cărora au fost luate aceste decizii de invalidare a alegerilor. Este important să faceţi o analiză și a deciziilor care au fost luate înainte la solicitarea PSRM-ului, pentru că din câte am văzut la baza deciziei instanţei au stat aceste elemente care au fost mai înainte supuse judecăţii.

Spre exemplu acum la Washington am avut mai multe discuţii, acolo ei s-au arătat miraţi, acolo la ei nu există această zi a tăcerii. Ştiu că în majoritatea statelor există această zi a tăcerii. Eu aş exlude în general acest lucru, este doar părerea mea. Vreau să fie clar unde este nevoie şi unde trebuie să intervenim. Cadrul legal trebuie să fie în aşa mod încât să nu lăsăm marjă de interpretare a judecătorilor.

Ultimele zile am avut discuţii cu mai mulţi jurişti, unii au zis că a fost abuziv interpretată legea, alţii au spus că încălcările nu contează sunt mari sau mici, dar dacă sunt încălcări trebuie aplicate. Am avut o discuţie cu Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu şi a promis că imediat ce vine în ţară va crea un grup de lucru pe platforma parlamentului şi în acest grup de lucru vor fi oameni ce vor veni cu îmbunătăţirea legislaţiei. O să rog doamna ministru Eftodi, şi ministrerul Justiţiei să transmiteţi din partea guvernului o analiză şi eventuale propuneri în acest grup de lucru.

Revin la solicitarea mea ca până marţi să avem această analiză, este un lucru pe care ni l-a sugerat partenerii externi să evaluăm cadrul legislativ şi să luăm măsuri pentru a nu permite în viitor să fie derapaje de la procesul electoral" a spus premierul Pavel Filip.