Pavel Filip, despre decizia CC: Sper că după aceste clarificări ale CC, partidele pun moratoriu pe certuri politice și se apucă de lucru

Șah (încă nu mat) la rege. Regina și-a făcut mutarea îndrăzneață. O decizie relativ previzibilă a Curții Constituționale, având în vedere ultimele evoluții pe scena politică. Deși părea că pierde teren, Maia Sandu a jucat abil și a mai câștigat o partidă în fața lui Igor Dodon. Este reacția lui Pavel Filip după decizia de astăzi a CC.

"Urmează, după acest duel inutil, cel mai important, să auzim din partea premierului desemnat care sunt intențiile sale: dorește să fie votat și să gestioneze criza pandemică și cea economică punând astfel capăt acestui absurd politic de prea lungă durată? Dacă ultimul decret al președintelui este o nouă farsă, un mișmaș care are din nou ca obiectiv dizolvarea Parlamentului, Curtea a lăsat astăzi să se înțeleagă că acest tertip nu va trece. Mai simplu: dacă guvernul Grosu nu va trece, Maia Sandu nu va putea dizolva Parlamentul fără consultări cu partidele, unde, probabil, va afla, din nou, că există majoritate parlamentară și candidat. Soluție e doar una: încercarea de a găsi voturile necesare pentru învestirea guvernului Grosu. Altfel, președintele va ajunge exact în punctul zero. Iar noi am pierdut câteva luni, după 2 ani de haos", se arată în comunicat.

Partidul Democrat din Moldova consideră în continuare că țara are nevoie de un guvern funcțional, care să se apuce să rezolve problemele urgente.

"Prioritatea zero e gestionarea pandemiei și vaccinarea. Avem nevoie de vaccin, avem nevoie de paturi în spitale, avem nevoie de medici, avem nevoie de viziune, de acțiunii, decizii, soluții. Cât mai urgent. Sper că după aceste clarificări ale CC, partidele pun moratoriu pe certuri politice și se apucă de lucru. Iar de lucru este mult", a declarat președintele PDM, Pavel Filip.