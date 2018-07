Pavel Filip despre cel de-al doilea val de deportări din Basarabia: În urmă a rămas o Moldovă care şi-a pierdut punctele de orientare și liderii comunităţilor

Astăzi este zi de doliu naţional. Premierul Pavel Filip a ținut un minut de tăcere în memoria oamenilor care au avut de suferit în urma celui de-al doilea val de deportări din Basarabia.



"Dragi prieteni, astăzi este o zi tristă pentru Republica Moldova. Suntem aici ca să ne amintim de toţi cei care au avut de suferit în urma deportărilor staliniste. Acest minut de reculegere este un minut de tăcere, în care pur şi simplu ne tăcem durerea.



Cunoscute sub denumirea IUG, deportările din 5-6 iulie 1949 sunt cel mai mare val de deportări. Timp de o noapte aproape 1.000 de persoane au fost separate de familiile lor, urcate în tren şi duşi la mii de km depărtare. Cei vizaţi erau ridicaţi în toiul nopţii, ameninţati cu arma şi terorizaţi.



Listele erau pregătite din timp şi nu exista dreputul la apărare. Iată de ce am decis să ne adunăm aici şi să ne amintim de toţi cei care au avut de suferit. Aceste momente, de care ne amintim astăzi, au fost o tragedie a neamului nostru. Felul în care au fost trataţi acei oameni depăşeşte limitele imaginației noastre.



Pe temperaturi toride, cu puţină apă şi peşte sărat, au mers câte 3 săptămâni în condiţii îngrozitoare. Vagoanele morţii i-au dus într-o călătorie spre infern. Deportările au lovit în fiecare dintre cei deportaţi, au lovit în fundamentele româneşti și în tot ceea ce era cât mai aproape de cultura și valorile româneşti.



Cel mai înfricoşător este că au fost deportaţi cei care erau incomozi prin mentalitate, oamenii gospodari şi cei intelectuali, iar consecinţele au fost dramatice. În urmă a rămas o Moldovă care şi-a pierdut punctele de orientare și liderii comunităţilor.



Moldova a fost pur şi simplu decapitată în acel moment. Drama oamenilor, chinurile lor și momentele prin ce au trecut acei oameni sunt încă răni deschise. Trebuie să ne amintim în fiecare an de acești oameni și de locul pe care îl au în istoria noastră. Nimeni și nimic nu va sterge ceea prin ce au trecut ei, nu există vreo magie care să îi facă să uite toate durerea", a menționat premierul, Pavel Filip.



Totodată, Pavel Filip, a menționat că de anul acesta, oamenii care au avut de suferit în urma celui de-al doilea val de deportări din Basarabia vor beneficia de tratamente de recuperare la spitalul Guvernului.

Anual vor beneficia de pachete de examene medicale profilactice gratuite, iar reducerile la bilete la sanatorii vor crește până la 50%.

La fel, anul acesta vor fi perfectate legitimații noi, alocațiile lunare vor fi majorate de la 100 la 500 de lei, iar ajutorul material va fi până la 1.000 de lei.