Pavel Filip de Ziua Internațională a Profesorului: Cum o casă are nevoie de fundament, așa și noi avem nevoie de o viziune de la care să pornim

Astăzi este sărbătorită Ziua Internațională a Profesorului. Premierul Pavel Filip a felicitat cu această ocazie profesorii din întreaga țară, dar și dirigintele din anii de școală

"Mi-am revăzut dirigintele din anii de școală, dar și o parte dintre profesorii din Pănășești, unde am crescut. Am avut parte doar de profesori buni și foarte buni, care mi-au educat valori care mă ghidează și acum, în activitatea de prim-ministru. Am discutat și despre regândirea sistemului de educație. Așa cum o casă are nevoie de fundament, așa și noi avem nevoie de o viziune de la care să pornim. Împreună o vom construi. La mulți ani, iubiți învățători!"a scris premierul Pavel Filip, pe o rețea de socializare.

PUBLIKA.MD amintește că pe data de 5 octombrie în fiecare an este marcată Ziua Internațională a Profesorului.