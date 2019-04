Pavel Filip, de Ziua Drapelului de Stat: El veghează asupra dezvoltării țării noastre și ne ghidează spre un viitor prosper

Prim-ministrul Pavel Filip a onorat Tricolorul în cadrul unei ceremonii festive dedicate Zilei Drapelului de Stat, care a avut loc la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat.

Premierul a menționat că drapelul este un simbol al independenței, al suveranității noastre și al valorilor naționale.

"Strămoşii noştri ne-au demonstrat că pentru a ridica Drapelul sus trebuie să te ridici din genunchi. Am încercat să ne ridicăm la înălțimea și demnitatea tricolorului. Cel puțin în ultimii 3 ani, am stat în picioare şi cu capul sus: de la tribuna ONU am cerut retragerea militarilor străini de pe teritoriul țării. Am reușit, pentru prima dată, să controlăm integral frontiera de stat, inclusiv pe segmentul central și am spus clar că interesul cetăţeanului şi interesul național este mai presus de toate", a declarat Pavel Filip.

Șeful Executivului a precizat că Drapelul reprezintă, de fapt, demnitate, unitate și curaj: "Patriotismul înseamnă să renunți la propriile dorințe în favoarea a tot ceea ce înseamnă acest drapel. Este o lecție pe care, cu siguranță, politicienii ar trebui să o învețe. Să învețe să privească în viitor, să învețe să dea dovadă de mai multă unitate, dedicație și dragoste de țară".

În cadrul evenimentului, un grup de ofițeri și subofițeri ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (SPPS) au fost distinși cu diplome de onoare ale Guvernului.

Ziua Drapelului de Stat este marcată anual pe 27 aprilie. În această zi a anului 1990, tricolorul a fost pentru prima dată arborat pe clădirea Parlamentului, exprimând voința cetățenilor care au cerut revenirea la valorile naționale.