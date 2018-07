Pavel Filip, control inopinat la vama Leușeni: Am dat indicații ca procedurile să fie simplificate (VIDEO)

Prim-ministrul Pavel Filip a efectuat astăzi o vizită inopinată la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, pentru a verifica modul în care cetățenii traversează frontiera în plin sezon estival, când fluxul de călători crește.



"Am fost astăzi la vama Leușeni ca să aflu direct de la cetățeni dacă sunt mulțumiți de felul în care interacționează cu statul la traversarea frontierei. Am constatat că în unele cazuri pasagerii, care merg în vacanță, de exemplu, coboară din autobuze pentru verificări, iar acest lucru formează cozi. Am dat indicații ca procedurile să fie simplificate. Verificările trebuie să fie rapide și să nu deranjeze pasagerii", a scris pe pagina sa de facebook, premierul Pavel Filip.

- Cum se trece vama, aici la frontieră, ce probleme întâmpinaţi?

- Aici mai repejor, la frontiera română e mai greu.

- Atunci când transportaţi pasageri, toţi ies afară şi trec controlul vamal sau se strâng paşapoartele în interior?

- Toţi oamenii ies în sală.

- Dar bagajele la fel le scot?

- Da.

- De fiecare dată?

- Da.

- Poliţia de frontieră, voi spuneaţi că nu ies oamenii să treacă controlul, iată băieţii spun că ies toţi din autobuz, trec controlul acolo şi bagajele de asemenea, le scoateţi.

- În sala de pasageri, ca să fie mai repede, toţi pasagerii stau acolo, atunci autobuzul este gol şi vameşul trece.

- Noi am avut altă înţelegere: că voi strângeţi aici paşapoartele, a venit un colaborator, a strâns paşapoartele, când a luat actul aţi văzut cine este omul, le-aţi dus, le-aţi procesat şi bagajele nu este necesar tot timpul să le verificaţi, doar când este ceva suspicios.

- Întocmai, bagajele nu se verifică permanent.

- Dacă dai jos bagajele, până ies oamenii, se duc încolo, voi singuri blocaţi fluxul acesta.

- Nu respectaţi înţelegerile pe care le-am avut. Ceea ce am vorbit: voi spuneţi una, dar şoferii spun altceva. Se duc oamenii, îi dau jos, toţi trec acolo, bagajele toate le trec. Când oamenii se duc în călătorie turistică, spre exemplu, cu autobuzul: Care este sensul să le verificaţi voi toate genţile şi bagajele? Nu văd niciun sens. Unu. Doi - de ce trebuie omul să se coboare cu paşaportul să se ducă la ghişeu? Poliţia de Frontieră a intrat, a luat paşaportul, atunci a văzut omul, ulterior le procesează acolo, ca să nu mai avem toată această tulburare.

- Identificarea se face în mijlocul de transport, dar nu face până nu trece primul mijloc, până la primul autocar face identificarea, la implimentează şi trece la al doilea.

- Du-te şi mai vorbeşte odată cu băieţii. Tu mi-ai spus că oamenii nu se dau jos, iar eu am întrebat şoferul şi el a spus că nu, toţi oamenii se dau jos, în sală, se duc şi trec acolo. Aşa că, haideţi să ne clarificăm şi să nu ne minţim unul pe altul.

Totodată, Pavel Filip a dat indicații ca procedurile să fie simplificate, iar angajații Poliției de Frontieră și ai Serviciului Vamal să aibă o atitudine respectuoasă în comunicarea cu cetățenii. De asemenea, premierul s-a interesat și de condițiile de muncă ale lucrătorilor celor două instituții.