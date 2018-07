Pavel Filip: Cineva a avut de câștigat, iar Guvernul a pierdut cu amânarea asistenței macrofinanciare

Alegerile electorale locale a fost o pârghie pentru lansare și pregătire în alegerile electorale din toamnă. În cadrul şedinţei săptămânale de astăzi a Partidului Democrat din Moldova, premierul Pavel Filip a vorbit despre cine are de câștigat.

"Protestele le privesc ca o activitate liberă, ca un element de exprimare atunci când există o problemă și în același timp, sunt proteste care se încadrează în dimensiunea preelectorală.

Regret că foarte mulți cetațeni care sunt sinceri și au nevoie în anumite cazuri, nu prima data sunt antrenați în această luptă electorală, hai să fim onești cel puțin unii cu alții.

Tot ce se întâmpla acuma, este lupta pentru a veni la putere în Republica moldova și acest lucru e ceva firesc. Ceea ce s-a întâmplat în Parlamentul European, se vede cum o familie politiăa iși susține partidele de la Chișinău. Cu părere de rău social- democrații în Parlamentul European sunt în minoritate și de accea această rezoluție a fost votată, dar din câte ați observat nu prea a trezit interes în Parlamentul European pentru că era foarte puțină lume în sală, atunci când a fost dezbătută.

Deciziile au fost luate mult mai înainte, iar votul a fost asa cum a fost. Cât ține de învinuirea PDM vreau să vă reamintesc că sunt inginer de profesie și pentru mine toate vorbele au mai puțina importanță cand nu sunt argumente.

Putem face declaratii de care vreti, altcineva a fot cointeresat in toata asta, ca sa facem o analiza logica hai sa vedem cine a avut de castigat si cine de pierdut.

Cred că sistemul judecătoresc a câștigat în primul rând pentru că se pune sub semnul întrebării ducerea pâna la capăt acestei mici reforme care urmează să fie aprobate în continuare în Parlament.

În al doilea rând cred că castigă PAS și PPDA, care tot vedem aceasta victimizare și măsurările ne arată o creștere oarecare, pregătinduse de alegerile Parlamentare.



De asemenea cred că cel mai mult câștigă Partidul Socialiștilor care stă într-o parte și arată cu degetul celor care se încadrează în filiera proeuropeană

Eu am fustrările mele pentru că cel mai mult are de pierdut guvernul, după o activitate de doi ani și jumătate de reforme grele care au fost implimentate, iată că am finalizat-o cu amânarea asistenței macro financiare pentru care am îndeplinit toate condițiile cerut pentru Guvern. Îmi pare rău că guvernul este pedepsit pentru o decizie judecătorească, și nu văd care sunt foloasele paridului democrat", a declarat premierul Pavel Filip.

