Pavel Filip: Cercurile de consumatori de droguri nu au loc în societatea noastră

Consumul de droguri este un subiect tot mai vizibil în presa de la noi. Consumul de droguri trebuie combătut tot timpul și cu toată forța, iar pentru această există legislația necesară pentru a veni de hac consumatorilor de droguri. Despre acest lucru a vorbit Priemrul Pavel Filip în cadrul Şedinţei de Guvern.

"Am văzut informațiile de ieri din presă privind acțiunea Poliției în legătură cu un grup de consumatori de droguri în scara unui bloc din Chișinău. Mi se pare foarte grav că astfel de evenimente au loc în spațiul public. Și nu e prima oară în ultimele luni când se întâmplă așa ceva.

Cer Poliției să manifeste toleranță zero cu privire la acest tip de manifestări antisociale. Consumul de droguri trebuie combătut tot timpul și cu toată forța. Există legislația necesară, Poliția are instrumente și e obligată să le folosească la maxim. Dacă credeți că e nevoie de ceva în plus (acte normative, dotări, proceduri), vă rog spuneți și vom asigura rapid tot ceea ce trebuie.

Atrag atenția că la aceste lucruri nu putem închide ochii. Repet, pentru că vreau să fie foarte clar: cercurile de consumatori de droguri nu au loc în societatea noastră.

Vă rog, domnule ministru de Interne, ca până la sfârșitul săptămânii să pregătiți un raport despre combaterea traficului și consumului de droguri în Moldova. Insist ca asupra acestui subiect să ne aplecăm cu mai mare atenție în 2018", a declarat Pavel Filip, premierul RM.

PUBLIKA.MD reaminteşte că cinci tineri, cu vârstele cuprinse între 19 şi 21 de ani, au fost reţinuţi de poliţie în timp ce consumau droguri în scara unui bloc de locuit din sectorul Ciocana.





CITEŞTE ŞI: Cinci tineri, reţinuţi de poliţie în timp ce consumau droguri în scara unui bloc din Ciocana