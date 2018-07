Pavel Filip către tinerii din Criuleni: Antreprenorii care angajează tineri fără experienţă vor putea beneficia de subvenţii

Foto: gov.md

Antreprenorii care angajează tineri fără experienţă ar putea beneficia de subvenţii sau facilităţi fiscale. Este anunţul făcut de Pavel Filip în timpul unei discuţii cu adolescenţii din Criuleni. Potrivit premierului, autorităţile vor să elaboreze un proiect prin intermediul căruia să-i motiveze pe oamenii de afaceri să investească în generaţia tânără.



"Paradoxul care este? Un angajator vrea să-şi ia pe cineva care are experienţă deja. De ce să ia un tânăr, după facultate, el încă nu are experienţă, îi plăteşte salariu şi el abia peste un an sau doi câştigă experienţă", a declarat premierul Pavel Filip.



Tinerii prezenţi la discuţie au salutat proiectul gândit de executiv.



"Locurile de muncă pentru tinerii fără experienţă sunt foarte puţine şi sunt la depărtare, nu sunt locuinţe şi nici transport."



"A fost o discuţie constructivă, în mare parte s-a răspuns la întrebările care au fost adresate şi sper că se vor mai organiza astfel de întâlniri."



"Dumnealui la fiecare problemă sau la fiecare întrebare adresată de tineri să ne dea câte un exemplu, câte un început la ceea ce există reforme sau există anumite soluţii, care sunt deja propuse şi noi ne bucurăm că se gândesc şi la tineri."



La final, şeful cabinetului de miniştri a venit cu un sfat pentru tinerii ambiţioşi care vor să contribuie la dezvoltarea ţării.



"Noi, dacă o să ne gândim la ţara aceasta şi o să ne suflecăm mânecile şi o să ne apucăm de muncă, atunci o să avem rezultate", a menționat premierul Pavel filip.



Proiectul propus de Pavel Filip are scopul de a le oferi moldovenilor un loc de muncă bine plătit şid e a-i convinge să rămână în ţară.