Pavel Filip: Candidaţii PDM la alegeri sunt intimidaţi şi hărţuiţi de actuala guvernare (FOTO)

Președintele PDM, Pavel Filip, reclamă abuzuri ale noii guvernări faţă de candidaţii democraţi la alegerile locale generale din 20 octombrie. Declaraţia a fost făcută de Filip în cadrul unei conferinţe de presă.

"De când a venit la putere noul regim s-a lansat într-un război pe viaţă şi pe moarte cu membrii PDM. Candidaţii noştri, primari şi consilieri, sunt intimidaţi şi hărţuiţi. Membrii şi susţinătorii noştri din toată ţara sunt ameninţaţi deschişi că vor fi daţi afară dacă se vor implica în campania electorală în susţinerea PDM. Unii au renunţat să candideze la funcţia de consilier local de frică să nu îşi piardă locul de muncă, au fost ameninţai. Membrii noştri din teritoriu sunt persecutaţi şi atacaţi de noul regim de guvernare", a menţionat liderul PDM.

Totodată, Filip a declarat că în plină campanie electorală se fac dosare la comandă: "În campanie electorală se fac dosare la comandă, ridicări de imunităţi. În tot acest timp noua putere îşi subordonează politic justiţia prin politizarea organelor de drept".

Mai mult, potrivit lui Pavel Filip, şi în Parlament, fracţiunea PDM este discriminată.

"Deputaţii democraţi nu sunt chemaţi să participe la întrevederile oficiale, nu merg în delegaţii peste hotare, nu sunt admişi în comisii de anchetă, iar propunerile noastre nu sunt incluse măcar pe ordinea de zi", a subliniat democratul.

Pavel Filip a spus că oamenii sunt nemulţumiţi de ce face noua guvernare: "Cu fiecare acţiune doar dă prin gropi. Cei de la putere au oprit proiecte sociale pornite de PDM s-au le-au trunchiat. Oamenii încep să se teamă pentru securitatea lor. Iar străzile s-au transformat în surse de nesiguranţă. Vedem accidente, morţi şi răniţi. Actualul regim a adus haos în ţară. Oamenii de afaceri îşi închid companiile, investitorii nu mai vor să facă investiţii, diaspora nu se grăbeşete să vin acasă".

În concluzie, Pavel Filip a reiterat faptul că PDM nu va ceda în faţa tentativelor de defăimare din partea actualei guvernări.

"Nici eu şi nici colegii nu vom ceda. Nu vom tăcea cum am mai făcut-o. Fiecare primar din PDM are în spate realizări, rezultatele muncii de trei ani şi jumătate. Avem motive să mergem în alegeri cu capul sus, în ciuda amenințărilor, dosarelor, nu vom ceda, vom fi uniți. Nu mor caii când vor câinii. Toate ne fac mai puternici şi vrem să câștigăm. Oamenii merită o echipă care știe să conducă şi aceasta este PDM. Noi am demonstrat asta prin fapte, nu prin vorbe", a conchis liderul PDM.