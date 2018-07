Pavel Filip, bombardat de oficialii europeni: Ai două zile la dispoziție pentru a corecta lucrurile

Premierul Pavel Filip este foarte mirat de oficialii europeni care se află la noi aici acasă. În cadrul şedinţei săptămânale de astăzi a Partidului Democrat din Moldova, premierul Pavel Filip a dat cărțile pe față și a spus că a fost bombardat și pus să schimbe decizia instanței privind alegerile locale din Chișinău. Premierul a mai declarat că a primit chiar mesaje precum că are la dispoziție două zile pentru a corecta lucrurile.

"Îmi pare rău că guvernul este pedepsit pentru o decizie judecătorească. Fiecare din noi are are ceva de spus câte ceva. Dacă vreți exerciții intelectuale putem face foarte multe, eu cel puțin în vizorul meu am câteva variante, dar nicidecum aceste variante nu au un indiciu că PDM ar fi fost cointeresat în acest lucru.

Mă miră faptul că oficialii europeni, sau cei care reprezintă europenii de aici din RM, după decizia primei instanțe m-au bombordat să intervin cumva să schimbăm această decizie. Nu cred că se încadrează în noțiunea valorilor Europene. Un priministru nu poate interveni într-o instanță de judecată chiar dacă îmi place sau nu. Eu nu pot să vorbesc cu un judecător chiar dacă îl respect.

După curtea de apel, s-a intervenit și mi-au venit chiar mesaje în care am la dispoziție două zile pentru a corecta lucrurile. Eu am zis ca sunt gata, am luat tocul în mână și sunt gata să imi spuneți ce am de făcut eu ca Premier. Cu părere de rău nu a avut nimeni să îmi spună acest lucru.

Exact cum nimeni nu a avut să îmi aducă argumente, de ce ar fi fost cointeresat Guvernul sau PDM în această decizie a instanței de judecată, exact așa nimeni, dar nici un om până acuma nu a putut să îmi spună ce ar trebuie să facă Guvernul în această situație", a declarat premierul Pavel Filip.