Pavel Filip ar fi intenționat să plece din fruntea PDM. Declarațiile acestuia făcute în cadrul unei emisiuni televizate

Președintele PDM, Pavel Filip, spune că intenționa să plece de la conducerea partidului, după ce formațiunea a obținut doar 1,81% din sufragii la alegerile parlamentare anticipate. Filip urma să facă anunţul a doua zi după scrutin, însă colegii de partid l-au convins să renunțe la idee. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune.„În a doua zi după alegeri am convocat biroul executiv lărgit și am intrat la această ședință absolut determinat să le spun că acesta este rezultatul, în calitate de președinte îmi asum acest rezultat și consider că trebuie să convocăm congresul extraordinar și eu la acest congres voi anunța demisia”A doua zi după alegerile parlamentare anticipate primarul de Bălţi, Renato Usatîi, a anunţat că demisionează din funcţia de edil, dezamăgit că locuitorii oraşului nu i-au susţinut blocul electoral la alegeri. Usatîi a mai spus că intenţionează să cedeze şi fotoliul de lider al partidului pe care-l conduce. Și conducerea Platformei DA a anunțat că demisionează la două zile după scrutin. Este vorba de preşedinte şi vicepreşedinţii formațiunii. Atunci, Alexandru Slusari a menționat că era absolut logic ca această echipă să-şi asume colectiv responsabilitatea pentru rezultatul slab.