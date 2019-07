Pavel Filip: Actuala putere se pregăteşte de alegerile anticipate

Programul actualei guvernari este bazat doar pe acuzaţii fără probe, răzbunări şi presiuni la adresa membrilor Partidului Democrat din Moldova. În acest mod, actuala putere se pregăteşte de alegerile anticipate. Declaraţiile au fost făcute de fostul premier, Pavel Filip, care este şi preşedinte interimar al PDM . În cadrul unei întâlniri cu fruntașii PDM din Străşeni, Pavel Filip i-a îndemnat să nu se lase afectaţi de această situaţie deoarece PDM va ieşi mai puternic din criză. Filip susţine că speculaţiile actualei guvernări în privinţa lipsei banilor din buget sunt doar vorbe goale."Când am plecat noi, erau 3, 3 miliarde de lei. Toate ordinile de plată până pe 31 mai au fost plătite.Toată isteria acesta cu plata salariilor este una artificială, pentru că era și normal rectificarea legea bugetului statului. Din punctul meu de vedere, acesta e programul lor de guvernare. Iată activitatea pe care o au în fiecare zi, acum găsesc un vinovat și dacă ați observat, toate aceste lucruri se reduc doar la declarații", a spus preşedinte interimar al PDM , fost premier, Pavel Filip."Noi suntem supuși la niște presiuni colosale, în Parlament, în Guvern, la locul de muncă, acasă, dar trebuie să depășim această perioadă. Ca să vedem că oamenii care nu au ochi să se vadă, acum se îmbrățișează ostentativ", a spus vicepreşedintele Parlamentului, Monica Babuc.Oameniii aşteaptă ca PDM să se restarteze şi să continue lucrurile bune începute."Partidul Democrat a avut rezultate foarte bune. Într-adevăr, am muncit și s-o pus o muncă, efort foarte mare. Noi ne-am bucurat de aceste rezultate și astăzi suntem mândri. Dumneavoastră ați spus că acolo cu negocierile s-a schiopătat puțin. Nu e vina noastră. Noi trebuie să ținem piept mai departe.""Nouă ne trebuie o reînviere și o nouă reformă.""Asemenea întâlniri vin încă o dată să consolideze echipa și să vină cu un mesaj clar, că lucrurile care au început, trebuie să aibă continuitate."Pavel Filip a menţionat că în cadrul Congresului PDM , formaţiunea va trasa noi obiective şi va veni cu un program nou de guvernare."Încercăm să vedem cum trebuie să fie această formațiune politică în continuare, pentru că ne dorim, desigur, putem spune o reformare a partidului, ceea ce ar însemna o construcție eminamente politică", a spus preşedinte interimar al PDM , fost premier, Pavel Filip.Întâlnirea a avut loc în contextul pregătirilor pentru Congresul din 27 iulie, atunci când va fi aleasă noua conducere a PDM