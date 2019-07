Pavel Filip: Actuala guvernare a intrat în administrarea treburilor țării exact ca nora-n blide

Actuala guvernare a intrat în administrarea treburilor țării exact ca nora-n blide.

Despre asta a scris fostul premier Pavel Filip:

"Dacă nu poți să faci bine, străduiește-te măcar să nu faci rău.

Actuala guvernare a intrat în administrarea treburilor țării exact ca nora-n blide. Neîndemânatic. Haotic. Stângaci.

La doar o lună după instalarea în fotolii, vine cu creșteri de taxe și anulări de scutiri.

Creșterea taxelor nu înseamnă întotdeauna mai mulți bani la buget, iar actualele măsuri s-ar putea întoarce ca bumerangul, cu multe efecte negative, peste actualul guvern. Vor crește însă nu încasările la buget, vor crește:

- prețurile

- salariile în plic

- evaziunea fiscală

- economia tenebră

- incertitudinea și lipsa de predictibilitate pentru mediul de afaceri

- nemulțumirea oamenilor.

Dragă guvernare, dacă vrei să plătești pensii și salarii, trebuie să ai capacitate financiară. Banii la buget nu vin însă (sau vin pe termen scurt) de la creșteri de impozite și taxe, vin de la o ECONOMIE PUTERNICĂ. Nu poți avea o economie puternică, dacă nu ai un mediu de afaceri favorabil, stabil și predictibil. Statul trebuie să fie partenerul mediului de afaceri, nu călăul, căci businessul nu este vacă de muls. Dacă mediul de afaceri se va simți confortabil în Moldova, vor veni și investițiile, și locurile de muncă, și salariile mai mari, și încasări la buget mai multe din care să plătim pensii și salarii decente.

Ca Guvern, în ultimii 3 ani am încercat să venim cu multe inițiative care să asigure confortul și stabilitatea mediului de afaceri. Nu le voi enumera aici. Am scăzut taxe și impozite (reducerea TVA-ului pentru HoReCa de la 20% la 10%) și am acordat scutiri și facilități (majorarea scutirii personale până la 24 mii lei, tichetele de masă).

În rezultat, în 3 ani am încasat la buget cu 15 miliarde de lei mai mult, numărul celor care primesc salarii în plic a scăzut în jumătate într-un singur an, exporturile au crescut cu 30% doar în jumătate de an, creșterea economică a fost constantă de peste 4%.

Ceea ce faceți voi astăzi va avea efect invers.

Însă cel mai mult mă deranjează în toată această istorie #ipocriziapolitică. După ce în ultimele zile ne-ați fluturat în fața ochilor poze de la întâlniri cu mediul de afaceri și bunele intenții ale noii guvernări în ceea ce privește businessul, aflăm de la proaspătul ministru al Finanțelor că aceste noi măsuri fiscale ”nu au fost consultate în regim obișnuit” cu cei pe care îi vizează. Halal democrație și transparență", a scris pe o reţea de socializarea fostul premier Pavel Filip.