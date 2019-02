Pavel Filip a votat: Pentru echipa PDM, cea care a demonstrat prin fapte că poate guverna o ţară (VIDEO / FOTO)

Astăzi, Moldova alege din nou. Oamenii sunt chemaţi să îşi decidă viitorul pentru următorii patru ani. Şi premierul Pavel Filip a trecut pe la secţia de votare. Potrivit lui, şi-a dat votul pentru echipa PDM, cea care a demonstta prin fapte că poate guverna o ţară.

"Am auzit multe lucruri noi, a existat manipulare şi multe zvonuri. Am auzit lucruri noi şi despre mine. Dar dincolo de aceste zvonuri, bârfe, există fapte. Nici cei din opoziţie nu pot contesta faptul că avem oamenii care primesc pensii majorate, avem drumuri reparte, tineri care au primit o locuinţă. Aceste lucruri trebuie să continue. Eu am votat pentru echipa PDM, care a demonstrat prin fapte că poate guverna o ţară şi într-un timp scurt am obţinut realizări frumoase. În această circumscripţie am votat pentru colegul din echipa noastră, domnul Veaceslav Nedelea, un om care poate reprezenta cu demnitate în Parlamentul ţării această circumscripţie", a menţionat Pavel Filip.

Pentru prima dată, alegerile au loc în baza sistemului mixt de vot. Pavel Filip a declarat că noua procedură este una simplă.

"Noua procedură de vot a fost una simplă. Nu a luat mai mult timp precum spunea multă lume. Sunt sigur că şi cetăţenii se vor descurca. Cred în viitorul Republicii Moldova, nu îmi este frică de viitorul acestei ţări pentru că avem un popor înţelept care poate face diferenţa dintre vorbe şi fapte", a punctat pavel Filip.

PUBLIKA.MD aminteşte că 14 formaţiuni politice şi un bloc electoral s-au înscris în cursa pentru alegerile parlamentare, în circumscripţia naţională.

Totodată, 325 de concurenţi electorali luptă pentru fotoliile de deputaţi în cele 51 de circumscripţii uninominale. 269 sunt susţinuţi de partide, iar 56 - independenţi. Aceştia pot fi aleşi doar de către alegătorii care au domiciliul în circumscripţia uninominală în care concurează. În fiecare va fi ales un singur parlamentar.

În ţară, au fost constituite 48 de circumscripţii. Alte trei au fost create în străinătate: una la Est de Republica Moldova, alta la Vest și încă una pentru diaspora din Statele Unite şi Canada.

În ultimele două sunt înregistrați și cei mai mulți concurenți - câte 13 candidați.

