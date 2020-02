Pavel Filip a vorbit despre o posibilă coaliţie cu PSRM şi relaţiile cu PAS şi PPDA

Preşedintele PDM Pavel Filip susţine că formaţiunea pe care o conduce nu este într-o coaliţie cu PSRM, iar votul acordat Guvernului Chicu a fost pentru depăşirea unei crize, în prag de iarnă. Declaraţiile au fost făcute într-un interviu pentru Tribuna.

Democratul a fost întrebat dacă PDM poate deveni buturuga care sa răstoarne carul PSRM printr-o coaliţie cu PAS şi PPDA.

"Noi nu gândim niciodată în termeni de „răsturnare”, „distrugere”, „demantelare”. Acestea sunt cuvinte din vocabularul altor partide. Noi credem că trebuie să construim, nu să distrugem sau să răsturnăm. Noi nu am avut niciodată ca doctrină de partid să fim ÎMPOTRIVA cuiva, noi am fost și suntem PENTRU. Pentru oameni, pentru Moldova. Cât despre o eventuală coaliție, nu noi suntem cei care am trântit ușa. Fiind formațiune de centru-dreapta, noi mereu am fost deschiși pentru comunicare cu toate partidele. Am spus asta în repetate rânduri, inclusiv în Parlament, atunci când dl Diacov a făcut acel apropo cu „Love story”. PAS și PPDA au dat public indicații membrilor lor de partid să facă alianțe în teritoriu cu oricine, numai nu cu PD. În continuare, cu fiecare ocazie reprezentanții acestor partide aruncă acuzații gratuite la adresa PD și membrilor noștri și încearcă să ne indice cine ar trebui și cine nu să facă parte din partid. Din păcate, aceste formațiuni au reușit să adune foarte multă ură din partea electoratului PD și, cred că, acest lucru ar trebui să le dea de gândit în perspectivă. Nu poate exista în Republica Moldova o guvernare fără PD, care asigură echilibrul pe scena politică. Am văzut cu toții ce eșec a fost o guvernare nefirească între 2 partide diametral opuse.", a răspuns Filip.