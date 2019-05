Pavel Filip a mers în vizită la fermierul din Orhei care a cerut ajutorul Guvernului

foto: publika

Tânărul fermier care a vărsat o tonă de lapte în faţa primăriei Chişinău, pentru că nu are unde să-şi vândă marfa, a fost vizitat de Pavel Filip. Şeful executivului a mers la ferma acestuia din Pocşeşti, Orhei, după ce antreprenorul Costel Străjescu, ajuns în culmea disperării, a cerut ajutor Guvernului.



Fermierul a postat acest mesaj pe pagina sa de facebook, după ce autorităţile locale au interzis vânzarea produselor alimentare în maşini, pe trotuarele din Capitală. Mama fermierului, care este co-proprietara afacerii, i-a spus premierului că preţul de comercializare prin intermediari este foarte mic, iar vânzarea produselor în magazine este deocamdată o misiune imposibilă.



"Suntem nevoiţi să realizăm laptele singuri şi dacă am da laptele la fabrică, noi nu ne-am putea întreţine. Preţul este nu mic, dar foarte mic. Cinci lei", a spus Angela Străjescu, administrator.



Familia Străjescu a pus afacerea pe roate acum patru ani, după ce a revenit de peste hotare.



"Antreprenor: Noi ca atare am început de la 18 văcuţe şi încet cu încet, în patru ani, am ajuns la ce am ajuns.

Pavel Filip: Cumpăraţi s-au le înmulţiţi?

Antreprenor: Şi cumpărăm şi înmulţim."



În prezent, familia Străjescu are 100 de vaci de rasa Holstein, care dau mult lapte şi sunt rezistente la boli.



"Această rasă noi avem care şi la 50, şi la 60 de kg, depinde cum hrănim. Zilnic, în jur la o tonă. Procesul de mulgere este mecanizat. Avem care mulg manual", a zis Angela Străjescu, administrator.



Investiţia în afacere s-a ridicat la 10 milioane de lei, inclusiv 3 oferite din partea statului sub formă de subvenţii.



"Este nevoie de un proiect ca să coordoneze ministerul agriculturii sau guvernul cu autorităţile locale, să fie un echilibru ca noi ca producători aşa cum muncim şi putem să producem şi să putem realiza: spaţii comerciale , locuri autorizate anume pentru producători", a declarat Costel Străjescu, antreprenor.



Premierul Pavel Filip a declarat că va solicita responsabililor să examineze situaţia şi să găsească soluţii.