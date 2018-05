Pavel Fiilip, despre statutul de observator al lui Dodon: Noi nu avem alte opțiuni decât Uniunea Europeană

Statutul de observator în cadrul Uniunii Euroasiatice a fost inventat de partenerii din est pentru al susține politic pe președintele Igor Dodon. Această noțiune nu a existat până acum. Este declarația făcută de premierul Pavel Filip în cadrul întrevederii cu Comisarul European pentru Politica Regională, Corina Creţu.

"Un an în urmă domnul președinte Dodon a solicitat aceast statut de observator. Această noțiune de observator în cadrul Uniunii Euroasiatice nici nu a existat până acum, dar se vede că din punct de vedere a susținerii politice, a unor parteneri din est a președintelui a fost inventat și acest statut de observator. Din punctul meu de vedere este un statut care se potrivește perfect președintelui Republicii Moldova. El observă cum se dezvoltă lucrurile în Republica Moldova, a observat cred că și ultimele sondaje, rezultatele acestor sondaje și această creștere fără precedent a popularității Uniunii Europene în Republica Moldova, care nu este una întâmplătoare. Această creștere se dataorează investițiilor care le-a făcut Uniunea Europeană. Vreau să vă aduc aminte tuturor că Republica Moldova este o țară parlamentară și sunt importante deciziile care se iau la Guvern și la Parlament. Oricare acord internațional, fie că vorbim de tratate sau altceva, consultați articolul 86 din Constituție, trebuie să fie prezentate spre ratificare Parlamentului. Dacă se semnează ceva care nu este ratificat sau nu necesită această ratificare, precum este statutul de observator, înseamnă că este un act care nu are putere juridică pentru Republica Moldova. Nu înțeleg ce ce a fost necesar să se întâmple acest lucru. În continuare vreau să vă asigur că Guvernul nu va aloca niciun leu pentru a acorda asistență unor observatori din Uniunea Euroasiatică, atât mai mult că dacă acest statut care l-a obținut președintele Dodon nu contravine acordului de asociere. Eu presupun că el tinde spre a deveni membru al Uniunii Euroasiatice. Vreau să vă spun că acest lucru deja contravine acordului pe care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Noi nu avem alte opțiuni decât Uniunea Europeană" a spus premierul Pavel Filip.

La rândul său, Comisarul European pentru Politica Regională, Corina Creţu a declarat că Uniunea Europeană așteaptă ca Republica Moldova să-și îndeplinească în continuare angajamentele asumate în Acordul de Asociere.

"Eu cred ca în primul rând este o problemă internă a Republicii Moldova. Pentru Uniunea Europeană baza de colaborare dintre noi este acest acord de asociere, inclusiv și acordul de liber schimb. Așteptăm ca Republica Moldova să continue să-și îndeplinească angajamentele care sunt în acest acord de asociere. L-am felicitat pe domnul prim-ministru pentru progresele privind dezvoltarea economică înregistrată în ultimii ani. Am văzut și eu această știre, dar nu am mai multe informații despre acest subiect. Pentru noi, ceea ce contează este acest acord de asociere", a spus Comisarul European pentru Politica Regională, Corina Creţu.

PUBLIKA.MD menţionează că Comisarul European pentru Politica Regională, Corina Creţu, întreprinde, în perioada 17-19 mai, o vizită în Republica Moldova, la invitația premierului Pavel Filip.