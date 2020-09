Pavajul din fața Guvernului, înlocuit cu altul nou. Reacția locuitorilor Capitalei

În timp ce majoritatea trotuarelor din Chişinău arată deplorabil, pavajul din faţa Guvernului, care era într-o stare destul de bună, este scos şi înlocuit cu altul nou. Autorităţile municipale au început încă din iulie să repare capital trotuarele de pe străzile Puşkin şi Bănulescu Bodoni, iar cu această ocazie au decis să schimbe şi pavajul din faţa clădirii Executivului.

Unii locuitori ai Capitalei consideră că autorităţile irosesc banii acolo unde nu este nevoie. Oamenii zic că în Chişinău sunt alte străzi care arată de zeci de ori mai rău.

"Foarte rău fac, sunt străzi pe care nu poţi să mergi cu un cărucior pentru copii sau orice altceva, dar aici.. Eu când am trecut şi am văzut că se repară, pavajul e bun, totul e bun şi ei pun altul nou."

"În alte părţi este foarte stricat, aici încă era foarte bine."

Sunt însă şi cetăţeni care spun că centrul Capitalei trebuie să arate frumos, deoarece este cartea noastră de vizită.

"Nu-i nimic rău, în centrul oraşului trebuie să fie foarte, foarte frumos. Frumuseţea asta costă bani şi nu se reuşeşte tot, eu cred că merită."

"Da, sunt drumuri care arată groaznic, dar totuşi aici este centrul Capitalei. Când vin oaspeţi, noi trebuie să le arătăm ce avem mai frumos."

Viceprimarul Victor Chironda spune muncitorii nu puteau să scoată doar pavajul de pe străzile Puşkin şi Bodoni, iar în faţa Guvernului să-l lase pe cel vechi, pentru că asta ar fi stricat estetica zonei. Chironda susţine că o parte din dale vor fi reutilizate.

"Tot pavajul, fie el în stare bună, fie în stare mai puţin bună a fost scos şi am decis să mergem cu pavarea într-un stil unic. Până la urmă noi încă nu am decis unde va fi direcţionat acest pavaj însă am putea să-l oferim unor instituţii municipale, preturi.", a afirmat viceprimarul Capitalei, Victor Chironda.

Reparaţia trotuarelor de pe străzile Puşkin şi Bănulescu Bodoni, tronsonul cuprins între străzile Alexei Mateevici și Ierusalim, face parte dintr-un proiect amplu de modernizare a centrului istoric al oraşului. Totodată, pe fațadele a 10 edificii, inclusiv monumente arhitecturale, amplasate pe cele două străzi va fi montat iluminat decorativ. Costul total al proiectului se ridică la aproape 20 de milioane de lei. Banii au fost alocaţi din bugetul de stat, la solicitarea Primăriei Chişinău. Lucrările urmează să fie finalizate în data de 14 octombrie, de Hramul Oraşului.