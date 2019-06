Paul Pogba, vedeta "diavolilor roşii", vrea să părăsească Manchester United

Lovitură de teatru pe Old Trafford. Paul Pogba, vedeta "diavolilor roşii", a declarat că doreşte să părăsească clubul în această vară. Internaţionalul francez a făcut anunţul la Tokyo, acolo unde a participat la un eveniment monden.



"Am jucat la Manchester United în ultimii trei ani şi m-am descurcat bine. Am avut momente bune, dar şi proaste, la fel ca fiecare fotbalist. Sezonul precedent a fost cel mai bun din cariera mea. Cred că pentru mine este un moment bun pentru a avea noi provocări în altă parte", a menţionat mijlocaş Manchester United.



În sezonul precedent Paul Pogba a jucat 47 de partide pentru United în toate competiţiile, și a înscris 16 goluri. În vârstă de 26 de ani, Pogba a început fotbalul profesionist la Manchester United, dar în 2012 a fost cedat gratis la Juventus, pentru ca patru ani mai târziu să fie răscumpărat cu 105 milioane de euro.



Conform unor informații vehiculate în presa de sport, de serviciile lui Pogba ar fi interesate aceeași campioană a Itaiei, Juventus Torino, dar și Real Madrid. În total, francezul a adunat 142 de meciuri în tricoul "diavolilor roşii".