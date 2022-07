Paul Pogba, lovit de ghinion după ce a revenit la Juventus

Fotbalistul francez, Paul Pogba, a fost lovit de ghinion după ce a revenit la Juventus. Acesta s-a accidentat la unul dintre antrenamentele formației italiene.Mijlocașul are o problemă la meniscul genunchiului drept și urmează să fie operat, iar absența sa de pe gazon va fi de aproximativ o lună de zile notează presa din peninsulă. Pogba se află cu Juve într-un turneu în SUA și nu a făcut deplasarea cu lotul din California la Dallas, unde torinezii vor disputa un meci cu FC Barcelona.După acest incident, Pogba riscă să piardă mai multe etape din Serie A, cât și debutul formației din Torino în grupele Ligii Campionilor. "Bătrâna doamnă" urmează să joace în luna august cu Sassuolo, AS Roma și Spezia pe teren propriu, iar cu Sampdoria în deplasare.Odată cu accidentarea lui Paul Pogba, Juventus are nevoie de încă un transfer pentru a putea suplini compartimentul median. Astfel, după ce se negociază rezilierea contractului cu Aaron Ramsey și împrumutul lui Arthur la Arsenal, Maximilian Allegri are variante limitate pentru poziția de mijlocaș. Jurnaliștii italieni mai scriu că o posibilă variantă ar fi Leandro Paredes, de la PSG, care a mai evoluat în trecut în Serie A. Dar pentru realizarea transferului, campioana Franței cere 30 de milioane de euro.Paul Pogba a semnat acordul cu Juventus în data de 11 iulie, după ce a venit liber de contract de la Manchester United.