Paul George şi-a prelungit contractul cu Los Angeles Clippers

Baschetbalistul echipei Los Angeles Clippers, Paul George, şi-a prelungit contractul cu patru ani cu gruparea din California.

Conform noului acord, el urmează să încaseze 190 de milioane de dolari dar asta nu e tot. Potrivit presei americane, având în vedere faptul că George are asigurată şi suma de 35,4 milioane de dolari pentru sezonul 2020-2021, sportivul va încasa în total în următorii cinci ani nu mai puțin de 226 de milioane de dolari.

Paul George este legitimat la Los Angeles Clippers din 2019.

Un alt star din NBA, LeBron James, component al echipei Los Angeles Lakers a fost desemnat sportivul anului 2020 de către revista americană Time. Premiat recent şi de Sports Illusrated, LeBron James a fost ales sportivul anului atât pentru rezultatele sale sportive, cât şi pentru angajamentul său social.

LeBron James a câştigat în sezonul trecut al patrulea titlu NBA în zece finale, cu trei echipe diferite.

A fost salutat și angajamentul baschetbalistului în favoarea votului, prin intermediul asociaţiei "More Than an Vote", îndemnându-i pe afro-americani să se înscrie pe listele electorale şi să meargă masiv la urne cu ocazia alegerilor prezidenţiale din SUA.

James a susţinut acţiunea sa în rândul celor 48 de milioane de abonaţi ai săi pe Twitter.