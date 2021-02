Pau Gasol, vedeta baschetului spaniol, revine după aproape două decenii la clubul Barcelona

Pau Gasol, marea vedetă a baschetului spaniol, revine după aproape două decenii la clubul la care și-a început cariera, Barcelona. Sportivul de 40 de ani va evolua pentru gruparea catalană până la finalul sezonului.El va lucra sub comanda antrenorului Sarunas Jasikevicius, alături de care a jucat la echipa "blaugrana" în urmă cu 20 de ani.Pivotul spaniol a evoluat începând din 2001 în NBA la echipele Memphis Grizziles, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs şi Milwaukee Bucks.Gasol, care a adunat 208 selecţii în reprezentativa ţării sale, speră să participe și la Jocurile Olimpice de la Tokyo, amânate până vara acestui an din cauza pandemiei de coronavirus.Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci va fi a cincea sa Olimpiadă din carieră.Cel mai bun baschetbalist spaniol din istorie are în palmares două titluri NBA, este dublu vicecampion olimpic, medaliat cu bronz la Olimpiada din 2016, campion mondial în 2006 şi triplu campion european cu naţionala Spaniei.Pau Gasol a stat departe de teren timp de doi ani, în urma unei accidentări la piciorul stâng.