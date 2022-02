Patru tineri din Capitală au pregătit cea mai mare pizza din ţară. Câți metri are și cât au scos din buzunar

Patru tineri din Capitală s-au ambiţionat să pregătească cea mai mare pizza din ţară, de 2 metri şi jumătate. Ei spun că au dorit să înregistreze un record gastronomic, iar pe viitor urmează să pregătească şi alte delicii.Ideea le-a venit mai demult, dar abia acum o săptămână au început pregătirile."Pentru a coace această pizza picantă am căutat un cuptor pentru dimensiunile potrivite, din păcate nu am găsit, aşa că am construit noi unul. Am făcut o carcasă din tablă metalică şi ca să fie un cuptor deplin îl acoperim cu folie metalică, să fie o temperatură constantă şi pizza să se coacă.", a declarat Cristian Pânzaru, locuitor din Capitală.Au căutat mai multe reţete pentru blat şi au ales-o pe cea mai potrivită."Am folosit foarte multe ingrediente diverse, pentru a oferi un gust foarte rafinat. Am folosit două tipuri de salamuri, am folosit caşcaval din cel mai bun, roşii proaspete şi un amestec de aluat foarte şi foarte bun şi de asemenea şi un sos.", a declarat Adrian Ursu, locuitor din Capitală.Două ore a durat prepararea blatului şi utilizarea tuturor ingredientelor, apoi mai bine de 30 de minute coacerea."Pizza a ieşit exact cum noi ne-am aşteptat, ba chiar mai mult, am fost înainte de asta la câteva localuri din Chişinău şi am cerut câteva sfaturi de la bucătari care au spus că nu va ieşi absolut nimic şi ideea nu va fi realizabilă. Însă, până la urmă vedeţi că a ieşit şi este chiar foarte gustoasă.", a declarat Vlad Moca, locuitor din Capitală.Tinerii şi-au propus pe viitor să pregătească alte bucate de mari dimensiuni."Dacă cineva se decide să facă acasă o astfel o să trebuiască să scoată din buzunar circa 11 mii de lei, patru mii pe acest cuptor improvizat şi undeva la 6 mii pe ingrediente.", a declarat Eugen Anghel, locuitor din Capitală.Tinerii, care au un cont foarte popular pe o platformă online, au vrut astfel să-şi surprindă abonaţii.