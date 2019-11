Patru schelete umane, descoperite într-o carieră de lut din Cantemir. Zona a fost îngrădită

Descoperire arheologică impresionantă la o carieră de lut din satul Gotești, raionul Cantemir. În timpul săpăturilor de rutină, un grup de muncitori a găsit, din întâmplare, patru schelete umane, la o adâncime de 60 de centimetri. La faţa locului au fost chemaţi oamenii legii, care au sesizat Agenţia Naţională Arheologică.

"Săpam aici în carieră, îmi făceam lucrul şi au ieşi oase de om. Am oprit lucrul, am spus la şefi, a fost poliţia au luat toate oasele şi am încetat lucrul şi am început din partea asta", a povestit muncitorul, Ion Şpac.

Zona a fost îngrădită, iar osemintele au fost preluate de şeful interimar al Inspectoratului de Poliţie Cantemir.

"S-a făcut cercetarea loului din nou, mai amănunţit s-au găsit mai multe oase, trei cranii deja tot omeneşti, ţinând cont de aceste fapte a fost contactată Agenţia de Arheologie", a afirmat şeful interimar al Inspectoratului de Poliţie Cantemir, Vitalie Miron.

Oamenii din localitate presupun că rămăşiţele de oase datează din perioada celui de-al doilea Război Mondial.

"Asta poate să fie din timpul războiului din 40' până în 45', asta numai de la război poate să fie că sunt patru trupuri".

"Tot din timpul războiului, altceva nu are de unde să fie".

După primele cercetări, arheologii au constatat că în carieră s-ar fi găsit rămăşiţe ale unui sit arheologic, care ar data din secolul al XII-lea înainte de Hristos. Pe lângă scheletele descoperite, specialiştii au mai găsit şi fragmente de ceramică.

"Este un sit care are două nivele, sau mai bine spus, două orizonturi culturale căci înafară de aceste schelete, care sunt parte al unui cimitir datat probabil din Evul Mediu târziu, există şi urme de locuire datând din perioada timpurie a epocii fierului", a comunicat directorul Agenţiei Naţionale Arheologică, Vlad Vornic.

În următoarele zile, un grup de arheologi se va deplasa în localitatea Goteşti, raionul Cantemir, pentru a desfăşura săpături. Între timp, lucrările la carieră au fost redirecţionate, iar locul este conservat.