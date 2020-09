Patru răniți, după un atac cu macete în Paris, lângă fostul sediu al revistei Charlie Hebdo. Un suspect a fost arestat

Cel puțin patru persoane au fost înjunghiate vineri la Paris, în apropiere de fostul sediu al revistei Charlie Hebdo, scrie site-ul televiziunii franceze Bfmtv.fr. Ținta unui atac terorist în 2015, redacția revistei primise iarăși amenințări de la al-Qaida, luna aceasta, după ce a decis să republice ilustrațiile cu profetul Mahomed, scrie libertatea.ro Un suspect a fost arestat după atac, au anunțat oficialii de la Paris citați de presa franceză. În acest timp au început să apară detalii despre victime. Două dintre persoanele rănite sunt jurnaliști ai agenției de presă Premières Lignes. ”Doi colaboratori de-ai noștri sunt răniți, un bărbat și o femeie”, a confirmat pentru postul TV France 2 o reprezentantă a agenției de presă, Élise Lucet, care a spus că cei doi au fost răniți de un bărbat aflat chiar în fața fostului sediu al Charlie Hebdo.Atacul, comis cu macete, potrivit RFI, a avut loc vineri înainte de ora prânzului, în arondismentul 11 al capitalei Franței, pe strada Nicolas Apert, locul unde se afla fostul sediu al redacției Charlie Hebdo.La fața locului este mobilizat un dispozitiv impresionant de polițiști, iar perimetrul de securitate a fost lărgit, după ce oamenii legii au descoperit și un pachet suspect. Ulterior, autoritățile au anunțat că în pachet nu au găsit explozibili.Primăria locală a decis chiar să închidă școlile și grădinițele din zonă.Oficialii de la Paris nu s-au pronunțat deocamdată cu privire la natura incidentului. Atacul de azi survine în plin proces al atentatelor din 7 ianuarie 2015 când fraţii islamiştii Kouachi au ucis 8 membri ai redacţiei plus 4 alte persoane. La începutul lunii, jurnaliștii Charlie Hebdo au început să primească din nou amenințări, la cinci ani după atacul terorist de la sediul redacției.”Ne-a fost deseori cerut, după ianuarie 2015, să producem alte caricaturi cu Mahomed. Am refuzat întotdeauna, nu pentru că ar fi interzis, legea ne permite să facem asta, ci pentru ca era necesar un bun motiv pentru asta, un motiv care are sens și care aduce ceva în dezbatere”, a explicat redacția publicației.Echipa a completat și a precizat motivul deciziei editoriale: ”Să republicăm în saptămâna începerii procesului atentatelor din ianuarie 2015 aceste caricaturi ni se pare indispensabil”. Amenințările au apărut imediat. Primul avertisment a venit de la Al-Qaida. Raidul criminal asupra Charlie Hebdo „nu a fost un incident punctual”, a avertizat organizaţia jihadistă, evocând faptele „fraţilor eroi Kouachi”, autorii atacului din 2015, pe care l-au revendicat în numele Al-Qaida în Yemen înainte de a fi ucişi de forţele de ordine. Potrivit SITE, un organ media afiliat organizaţiei jihadiste Statul Islamic a ameninţat şi el Charlie Hebdo cu represalii la începutul lui septembrie, după republicarea caricaturilor cu Mahomed.