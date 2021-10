Patru moldoveni cercetați penal pentru deținerea și folosirea actelor false

Patru moldoveni sunt cercetați penal de oamenii legii pentru deținerea de acte false. Potrivit informațiilor, incidentele s-au înregistrat la sfârșitul săptămânii trecute în punctele de trecere Sculeni și Cahul.

Oamenii legii au depistat un permis de conducere fals, asupra unui pasager al unei curse spre Lituania. Tânărul are 34 de ani din Tiraspol. Peste câteva ore, alte două certificate de vaccinare au fost depistate la doi pasageri ai unei curse internaționale.

Fără permis de conducere a rămas un șofer de 50 de ani, originar din orașul Ismail, Ucraina.

„Eram la muncă peste hotare și mi-am pierdut permisul de conducere, iar la propunerea unor intermediari am reușit să obțin un dublicat. Am achitat suma de 150 de euro, fără să am vreo suspiciune că actul ar fi fals.”, a relatat bărbatul

Actele false au fost transmise către laboratorul criminalistic pentru efectuarea expertizei. Pe aceste cazuri au fost inițiate procese verbale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.