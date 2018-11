Patru feluri în care poţi folosi oţetul de mere în îngrijirea câinelui

Oțetul de mere a câștigat faimă în ultima vreme, fiind un produs cu mai multe proprietăți benefice, dar puțini sunt cei care știu că el face bine și câinilor, scrie feminis.ro.

Deși pare greu de crezut, câinii beneficiază de pe urma oțetului de mere cel puțin la fel de mult precum o fac oamenii, atât dacă îl beau cât și prin aplicații locale, iar în acest articol vei vedea cum îți poți ajuta animalul de companie să ducă o viață mai bună.



1. Pentru mâncărimi



Oțetul de mere este eficient în privința mâncărimilor, deoarece acidul său ajută la refacerea PH-ului pielii, ceea ce este foarte important pentru omorârea patogenilor ce duc la disconfort.



Realizează o soluție din 3 linguri oțet de mere și 3 linguri de apă, pe care s-o pui într-o sticlă cu pulverizator, ca să o aplici direct pe zonele cu probleme, dar ai grijă să eviți zona ochilor. Repetă operațiunea de câteva ori pe săptămână, în funcție de severitatea iritației.



2. Vindecă infecțiile din ureche



Se întâlnesc foarte multe infecții de ureche la câini, din cauza bacteriilor, a fungilor și a puricilor, dar oțetul de mere are proprietăți antibacteriene și antifungice care vindecă rapid și eficient.



Fă o soluție din părți egale de oțet cu apă și pune-o într-o pipetă din care să pui ușor câte 10 picături în fiecare ureche. Folosește dischete demachiante ca să cureți orice mizerie iese de acolo și repetă o dată la câteva zile.



3. Ține căpușele la distanță



Chiar și cel mai curat câine capătă uneori câte o căpușă, când intră să se joace in tufișuri neîngrijite sau se tăvălește prin iarba netunsă.



Toarnă într-o sticlă cu pulverizator părți egale de apă și oțet de mere, apoi agită bine soluția. Stropește-ți animalul de companie cu această soluție, apoi treci cu un pieptăne prin blana lui. Fă acest lucru zilnic sau măcar de câteva ori pe săptămână, în funcție de cât este de serioasă infecția, deoare vei putea curăța mai ușor musafirii nepoftiți, îi vei ușura acestuia mâncărimile și vei împiedica apariția infecțiilor ulterioare.



4. Tratează ciupiturile de purici



Un alt beneficiu al oțetului de mere este că îi poți folosi pentru a trata ciupiturile de purici, care cauzează mâncărime severă și dureri acute.



Amestecă părți egale de apă cu oțet de mere natural, nefiltrat și pune soluția obținută într-o sticlă cu pulverizator. Dă-ți câinele cu această soluție și repetă procesul de câte ori este nevoie, în fiecare zi, de mai multe ori dacă trebuie, pentru că nu există contraindicații și vei îndepărta astfel usturimea, mâncărimea și puricii care mai sunt în viață, iar prietenul tău îți va fi recunoscător.