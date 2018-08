Patru designeri autohtoni au creat haine pentru școală. Care sunt preţurile

Anul şcolar se apropie, iar designerii autohtoni s-au gândit şi la elevi. Ei au creat ținute special pentru tinerii studioși, pe care le-au prezentat într-un eveniment denumit Back to school. Modelele au purtat haine de la brandurile Sekana, Premiera Dona, Georgette și Creme Brulee.

„ Aplauze încă o dată pentru această colecșie frumoasă, bradul Sekana, Back to School 2018.”



„ Am hotărât să facem și noi pentru adolescenți. Noi știm că adolescenții au niște gusturi specifice sau gusturi mai aproape de o femeie mai matură și am făcut versiunea noastră de Back to School. Este un experiment, vedem cum îi place la public, cum o să aprecieze fetele tinere și cum o să aprecieze și doamnele”, a spus designerul "Georgette", Georgeta Mir.



Designerii spun că prețurile sunt accesibile.



„Dacă merge vorba de o cămașă în medie 400 de lei, o fustă 380 și dacă merge vorba de o rochie poate să fie 500, 520. Am ținut cont de faptul că produsul este schimbat de două ori pe an, copiii cresc și au nevoie deja de alte mărimi și din cauza asta s-a stabilit un preț așa care să fie, să spunem ceva accesibil”, a spus designerul "Creme Brulee", Veronica Pentelei.



Părinții au apreciat munca designerilor autohtoni.



Sunt haine foarte frumoase cu care copii noștri eu cred că vor primi numai note foarte bune.”



Şi modelele au rămas încântate de ţinute.



„ Aș opta pentru cămașă și pentru pantaloni dar pentru tot aș opta în orice caz. ”



„ Toate hăinuțele au fost foarte frumoase și potrivite pentru școală. Chiar aș purta și eu. Port un set de la Georgette, este o bluză și o fustă.”



Prezentarea de modă a fost organizată de proiectul „Din inimă”.