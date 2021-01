Patru apartamente au fost distruse în urma deflagrației produse într-un bloc vechi de pe strada Mihail Kogălniceanu (FOTO)

Un bărbat de 36 de ani din Chişinău a ajuns la spital cu arsuri pe 15 la sută din suprafaţa corpului, iar patru apartamente au fost grav avariate în urma unei explozii produse într-un bloc vechi cu două etaje. Cazul a avut loc pe strada Mihail Kogălniceanu. În urma expoziei, au fost distruși pereţii portanți, iar geamurile au sărit în aer.



"La faţa locului au intervenit două echipaje de pompieri. Salvatorii au efectuat lucrări de demontare pentru a verifica dacă nu mai sunt persoane sinistrate, în urma exploziei nu au fost raportate alte victime. Potrivit primelor investigaţii, explozia a avut loc după ce bărbatul în vârstă de 36 de ani ar fi conectat aragazul", a spus ofiţerul de presă la IGSU, Liliana Puşcaşu.



Eugen Gînju, în vârstă de 87 de ani este proprietarul apartamentului în care s-a produs deflagrația. Bărbatul spune că în acel moment era în casă cu o rudă îndepărtată.



"Eu eram acasă, dar ce s-a întâmplat nu ştiu. Ca atare nici nu am auzit nimic, am văzut cum cădea ceva la mine pe genunchi şi atât şi mă uit cade tavanul. Probabil că Ionel a făcut ceva la aragaz şi a explodat", a spus proprietarul apartamentului, Eugen Gânju.



Şi alţi vecini au avut de suferit în urma exploziei. Alte trei apartamente au fost grav avariate.



"Am venit de la muncă şi am văzut această privelişte. Am crezut că este un vis. Când am văzut că anume apartamentul meu e afectat... Sunt în şoc. Și aşa viaţa e grea, abia câţiva lei am agonisit după pandemie.".



Deflagrația ar fi avut loc în timp ce proprietarul încerca să pornească aragazul. Autorităţile spun că bărbatul ar fi făcut s-ar fi făcut schimbări neautorizate la reţeaua de gaz.



"Dumnealui singur a tras suplimentar o ţeavă de gaz fără coordonare, anume asta a fost problema. Nu a respectat cerinţele, nu a coordonat toate schimbările, a făcut ţeava nu din metal, nici chiar din plastic", a comunicat vicepretorul Preturii sectorului Centru, Dmitri Mitioglo.

Victima de 36 de ani a fost internată cu arsuri pe mâini și faţă şi i-au fost afectate căile respiratorii. Potrivit medicilor, bărbatul se află în stare gravă, dar viaţa lui este în afara pericolului. Autorităţile municipale caută soluţii pentru a le găsi locuri de cazare sinistraților.



"Organizăm plasarea lui într-un centru pe perioada cât se fac lucrările de reparaţie, am vorbit cu domnii de la SEL acum îi vor acoperi geamurile şi conectează încălzirea", a spus asistentul social Direcţia sectorului Centru, Ina Rotaru.



Oamenii legii au iniţiat o anchetă în acest caz, însă aşteaptă rezultatele finale ale expertizei tehnice pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.