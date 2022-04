Până la Paște mai sunt trei săptămâni, dar păstorii au început deja să preia comenzile pentru carnea de miel. Un kilogram costă în jur de 120 de lei, însă, mai aproape de sărbătoare ar putea să ajungă și până la 150 de lei. Chiar și așa, moldovenii spun că nu vor renunța la tradiția de a avea mâncare din carne miel pe masa de sărbătoare. Iurie Răponică din satul Ciuciuieni, raionul Sîngerei, are pentru vânzare în jur de 200 de miei. Bărbatul spune că de această dată comenzile au început mai devreme decât în ceilalți ani”Anul acesta deja am dus comenzi în jur la 50 de bucăți. Comenzile sunt mai devreme, căci oamenii se gândesc că o să se mai scumpească. Cu criza asta s-au ridicat și prețurile.”Antreprenorul livrează comenzile gratuit la domiciliu. În acest an, carnea de miel costă cu 40 de lei mai mult, comparativ cu anul trecut.”E posibil la Paște să fie mai scump. E posibil să ajungă la 150, căci mulți preferă proaspăt. S-a scumpit combustibilul și noi nu avem încotro. Cerealele s-au scumpit.”Vânzările nu sunt însă așa mari ca anii precedenți.”Nu-i aceea. S-au schimbat vânzările. Sunt mulți plecați. Înainte aveam și câte 500 de bucăți și vindeam. Acum am 200. Să am 500 cred că nu le-aș vinde. Cât o să îmi dea Domnul putere nu o să mă las de oi.”Și în halele de carne din pieţe este forfotă în această perioadă. Moldovenii nu-și pot imagina masa de Paște fără friptura din carne de miel.”- Vine Paștele și ne pregătim de acum.- De câte kilograme ați luat?- De patru și jumătate.- Și cât vă costă?- 450 de lei.- Cum vi se pare prețul?- Da nu avem încotro. La Paște trebuie de mâncat miel.””- Pentru Paște. Patru kilograme și șapte sute am dat 570 de lei.- Cum vi se pare prețul?- Eu pentru copii am luat, dar e scump, după pensia noastră care o primim.”Unii spun că vor renunța la acest deliciu, deoarece prețul este prea mare.”Vreau să cumpăr, dar e scump. Aici 120, iar acolo 130, e scump. Cred că nu o să mai cumpăr, cu pensia mea de 1500 nu voi cumpăra.”Vânzătorii speră că mai aproape de Paște vor fi mai mulți cumpărători.”Oamenii cumpără că se gătesc de Paște. Noi am mai avut, dar acum au început vânzările mai bine.””Încetișor vindem câte olecuță. Aproape de Paște vor fi vânzările mai bune, dar acum nu prea.”În acest an, Paștele va fi sărbătorit în data de 24 aprilie.