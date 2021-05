Paștele, sărbătorit în familie: Moldovenii sărbătoresc Învierea Domnului cu cei dragi

Paştele i-a adunat pe toţi moldovenii în jurul mesei. După ce au sfinţit coşul cu bunătăţi la biserică, oamenii au gustat din bucatele tradiţionale.



În familia Berghe din satul Cuşmirca, raionul Şoldăneşti, Învierea Domnului este o sărbătoare de suflet întâmpinată cu linişte şi pace.

Tradiţiile sunt respectate cu sfinţenie şi transmise chiar şi nepoţilor.



Ulterior, toată familia s-a aşezat la masa de sărbătoare pentru a gusta din bucatele pregătite de gospodina casei.



Berghe Svetlana, locuitoare a satului Cuşmirca, Şoldăneşti:"Am aşteptat copiii să vină acasă la părinţi să stăm la masă cu toţii grămăjoară. Am pregătit mielul, răcituri, sarmale, pârjoale.



Vedeta mesei a fost mielul copt, iar gospodina ne-a dezvăluit că acesta nu lipseşte niciodată, pentru că este un simbol al sărbătorii Învierii.



Berghe Svetlana, locuitoare a satului Cuşmirca, Şoldăneşti:"Mielul l-am pus la murat, mirodenii şi apoi l-am pus la copt în rolă, s-a copt un ceas."



Gospodarul casei spune că a aşteptat cu nerăbdare să vină copiii acasă, iar la masă a scos un vin roşu făcut de el.



Anatolie Berghe, locuitoar a satului Cuşmirca:"Eu ca tată aştept copilaşii să vie. Când am cules poama l-am făcut toamna, l-am strecurat bine şi l-am scurs şi vinul e foarte gustos. "



În acest an, de la mii de kilometri depărtare a venit la sărbătoare fiul soţilor Berghe.



Marin Berghe, locuitoar a satului Cuşmirca, Şoldăneşti:"În an a fost primul an al meu când nu am fost acasă şi a fost un an nu prea în sânul familiei, de aceea anul acesta m-am străduit ca să fiu alături familie, de soră, de mamă, de tată."