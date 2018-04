Paştele sărbătorit altfel: Moldovenii au profitat de vreme frumoasă și au ieşit la iarbă verde

Foto simbol: oradesibiu.ro

În timp ce unii moldoveni au sărbătorit acasă alături de rude şi prieteni, alţii au ales să petreacă timpul în sânul naturii, la un grătar, cu muzică şi multă voie bună. Mai ales că şi timpul de afară a fost tocmai bun de ieşit la iarbă verde.



Aceşti tineri s-au adunat prin intermediul unui grup de pe o reţea de socializare.



"Azi e Paştele în primul rând, într-al doilea rând am venit să ne odihnim un pic. Afară e cald, e bine şi frumos. Mereu facem offline-uri şi ne strângem, ne adunăm şi facem un frigărui, un grătar."



"A fost aşa mai mult o organizare între prieteni ca să ne adunăm la o bucată de carne."



În timp ce carnea se cocea la foc, oamenii au jucat tenis, au dansat şi s-au bucurat din plin de timpul frumos.



"Noi mereu venim aici. Dar când să mai ieşi?"



Unii au ales pur şi simplu să se plimbe după o masă copioasă.



"Păcat să stai în casă. E frumos, e bine, e primăvară. Ne-am întâlnit de dimineaţă cu familia şi acum am ieşit, am ieşit la aer curat."



"Am venit să ne odihnim după sărbători. Noaptea am fost la biserică, am mâncat. Azi e o zi frumoasă."