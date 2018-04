Paştele, sărbătoarea sufletului. Învierea Domnului adună familiile de moldoveni în jurul mesei

Sărbătoarea Paştelui i-a adunat pe moldoveni în jurul mesei. De dimineaţă, creştinii au mers la biserică să sfinţească pasca, iar ulterior au gustat din bucatele tradiţionale. Familia Ursu din satul Drăsliceni, raionul Cantemir, respectă cu stricteţe obiceiurile moştenite de la străbuni, aşa că astăzi, în casa lor a fost sărbătoare mare.



De dimineaţă, copiii familiei s-au spălat cu ouă roşii şi bănuţi. Ei spun că fac asta în fiecare an. După asta, membrii familiei s-au aşezat la masă, pentru a gusta din bucatele sfinţite.

Gospodarii, au pregătit pentru astăzi o mulţime de feluri de mâncare, însă în capul mesei au stat pasca şi cozonacul.



"După biserică venim şi mâncăm din pasca sfinţită. Respectăm nişte tradiţii. În casa noastră miroase a Paşte, în aşa fel încât copiii noştri să vadă tradiţiile. Noi încercăm să le înrădăcinăm", a declarat Lilia Ursu, locuitoare a satului Drăsliceni.



Gospodină a fost ajutată de toţi ai casei.



"Am ajutat-o. Tot ce spunea, tot făceam. La răcitură, la salate", a spus Vasile Ursu, locuitor al satului Drăsliceni.



"Noi am vopsit ouăle. Eu cu mama, le-am vopsit, Vasilică ne punea culoarea în mănuşi."



Gospodarii spun că Paştele este o ocazie minunată să se întâlnească cu rudele şi cu cei dragi.



"Bine v-am găsit. Serviţi câte un ouşor să ciocnim. Eu vreau unul de prepeliţă."



"Am venit în ospeţie la ei, să stăm la masă împreună, ca în ziua de Paşte. O sărbătoare foarte mare, din tată în fiu. Tot timpul ne duceam la părinţi, părinţii veneau la noi."



"După asta mergem la următoarea casă, apoi la următoarea şi pe urmă se încheie în pădure."



"Vin finii, naşii, buneii, ne întâlnim."