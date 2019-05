Paştele Blajinilor, mană cerească pentru cerşetori. Aceştia au invadat cimitirele din Capitală

Paştele Blajinilor a fost o mană cerească pentru cerşetori. Aceştia au invadat Cimitirul "Sfântul Lazăr" din Capitală şi, timp de două zile, şi-au făcut rezerve pentru câteva săptămâni.



- Pe cine aşteptaţi?

- Îmi aştept prietenul.

- Mai apoi unde veţi merge?

- Apoi vom merge să-i pomenim pe toţi.



Acest bărbat a spus că a venit la Chişinău din Făleşti, pentru a cere milă, întrucât nu are cu ce să-şi întreţină copiii.



"A fost un accident frontal. Mânerul de la uşă s-a rupt şi s-a înfipt în scaun şi mi-a tăiat vena centrală. Nici intervenţia chirurgicală nu-mi poate ajuta. E pentru totdeauna."



Tânărul s-a lăudat că în acest an a obţinut de Blajini un venit generos. Mai în glumă, mai în serios, acesta a spus că a câştigat într-o singură zi mai mult decât un preot. Alţi cerşetori n-au fost însă la fel de mulţumiţi.



"Vreo 40 de lei dacă am. Aşa e situaţia în ţară.

- E criză?

- Asta-i".



"- Da nu prea dau bani anul acesta?

- Nu.

- Sunteţi nemulţumită de venit?

- Aşa, oleacă, macar de mâncare".



Mulţi dintre cerşetori sunt copii, care au fost trimişi chiar de părinţi să stea cu mâna întinsă.



"- Câţi ani ai?

- 13.

- Da cine ţi-a spus să vii încoace?

- Părinţii"



Unele cerşetoare care aveau copii în braţe au luat-o la fugă când au văzut camera de filmat.



"De unde sunteţi, de unde veniţi?"



"- De ce staţi cu micuţul aici, puteţi să ne spuneţi?

- Nu mă filmaţi vă spun".



În Republica Moldova, cerşetoria nu este interzisă prin lege. În schimb, mamele care cerşesc alături de copii riscă amendă de până la 750 de lei sau trebuie să muncească în folosul comunităţii 25 de ore.



Preoţii sunt îngrijoraţi că în ultima perioadă, cerşetoria a devenit pentru unii o afacere profitabilă.



"Pomana ceea mai bine să o luăm, şi să o ducem la azilul de bătrâni. Pentru că stând acolo pe loc, vedem cum bătrânii plâng, aşteaptă un ouşor, o păsculiţă", a spus Nicolae Tudoreanu, preot.



Înafară de pomeni şi bani, unii cerşetori au primit şi sticle cu alcool. Mulţi au ales să le bea chiar în cimitir şi au adormit pe morminte.



"Foarte mulţi cerşetori, romi. Au rămas şi pe noapte, alţii şi în stare de ebrietate, au dormit sub garduri prin cimitir", a declarat Pavel Eni, directorul cimitirului "Sfântul Lazăr".