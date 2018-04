Paștele Blajinilor la rromii din dealul Sorocii. Ce au dat de pomană în acest an

Și rromii din dealul Sorocii și-au pomenit astăzi morții. Peștele copt, sarmalele și ouăle ornamentate cu pietre au înfrumusețat mesele generoase întinse în cimitire.

În acest an, ciorapii, colanții, farfuriile și cănile au luat locul bijuteriilor de aur și al electrocasnicelor.



Unii oameni au venit de la mii de kilometri pentru a-i pomeni pe cei care nu mai sunt alături de ei.



"În fiecare an, luni, venim la Prohoade. Şi din Rusia şi de unde suntem venim acasă. E datoria noastră faţă de părinţii noştri. Neamul nostru aici este îngropat."



"Fie ca Dumnezeu să primească măcar o mică parte din ceea ce oferim din tot sufletul. Pentru fiică am luat șlapi, ceea ce îi trebuie unei fete: chiloței, sutieni, ciorapi, şosete."



Gospodinele spun că nu au dormit o noapte întreagă ca să pregătească bucate.



"Facem totul ca la moldoveni. Am învârtit sarmale. Am făcut o raţă coaptă. Îi pomenesc pe părinţi, pe soţul meu, care a fost baron."



"Cele mai importante sunt sarmalele, mâncarea noastră tradiţională, şi colivă iată am pregătit. Restul e carne şi peşte. Totul ca de obicei."



"Am adus toate acestea ca să le împărţim, să-i pomenim pe cei morţi. Sarmale, carne prăjită."



Totuși, fala meselor bogate a pălit în acest an. Romii din dealul Sorocii se plâng că li s-au cam golit buzunarele și au fost nevoiți să cumpere pomeni mai modeste.



"Desigur, nu este totul atât de pompos, fiecare cum poate, câte puţin. Anterior, era mai pompos, dar acum mai modest. Buzunarul nu ne mai permite. Totul e scump."



" În funcţie de fantezie şi de buzunar, dacă putem să spunem aşa... Aproximativ 300-400 de dolari. Anterior, cheltuiam şi câte 1000-1500 de dolari. "



"Dăm de pomană căni, farfurii, haine, tricouri, fiecare ce vrea. Pentru sărbătoare cheltuim 500-600 de dolari, dar dacă vrem mai modest - 300."



Potrivit datelor recensământului din 2014, 0,3 la sută din populaţia ţării s-a declarat de etnie romă.