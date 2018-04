Paștele Blajinilor în Capitală. Artiştii înhumaţi la Cimitirul Central au fost omagiaţi

Și-n cea de-a doua zi de Paştele Blajinilor, oamenii şi-au pomenit morţii. Sute de persoane au mers la Cimitirul Central din Capitală, acolo unde sunt înmormântate personalităţi. Rudele şi prietenii celor răposaţi au aprins lumânări şi le-au adus un omagiu.

Lidia Botezatu şi-a adus aminte cu lacrimi în ochi de Mihai Dolgan. Interpreta spune că vine des la mormântul artistului pentru a-i impărtași atât bucuriile, cât şi necazurile.



"Eu veneam şi îi cântam aici. Şi, Mihai, ajută-mă, că mi-i foarte greu şi ştiţi ne-a ajuta. Eu am observat că ne ajută, ne protejează de acolo de sus", a spus interpreta Lidia Botezatu.



La mormântul interpretului au venit şi finii de cununie.



"Tot timpul l-am aşteptat cu dor şi tot timpul era ca un idol."



Regretatul artist Nicolae Sulac a fost pomenit astăzi de sora sa. Deşi au trecut mulţi ani de când nu-l mai are pe fratele său alături, durerea a rămas la fel de mare.



"Eu întotdeauna vin, de trei ori pe an. Totul îmi amintesc, dar nimic nu-mi ajută, cu aceste amintiri", a spus sora lui Nicolae Sulac, Elena Sulac.



Oameni de cultură, dar şi cei care au admirat creația lui Grigore Vieru, a lui Mihai Volontir sau a soţilor Teodorovici au depus flori la mormintele lor şi le-au cinstit memoria.



" Ne-au lăsat o lecţie de demnitate de a trăi cinstit şi ne-au rămas în memoria noastră ca oameni integri. Înaintașii noştri care cu adevărat şi-au trăit viaţa prin curaj, onestitate şi împliniri", a spus actrița Ninela Caranfil.



"Rugându-te la cel de sus pentru faptul că ei au fost pe pământ şi ne-au făcut ca să ne cunoască toată lumea, tot timpul te opreşti cu gândul că ei sunt înaintaşii noştri şi noi trebuie să-i urmăm", a spus academicianul, Gheorghe Duca.



" Au plecat mulţi oameni de valoare, mulţi care au luptat pentru țărișoara noastră. "



Mulţi locuitori ai Capitalei au mers şi la cimitirul Sfântul Lazăr. Oamenii au beneficiat de transport gratuit, pus la dispoziţie de Primărie.



"Suntem foarte mulţumiţi de serviciile prestate. Vin unul după altul."



"Transportul circulă fără dificultate, nu este nicio problemă."



"Astăzi sunt mai puţin pasageri, respectiv nu necesită mai multe unităţi de transport", a spus director interimar ÎM Parcul Urban de Autobuze, Vitalie Copaci.



Pe parcursul zilei de ieri, cu autobuzele puse la dispoziţie de municipalitate au fost transportaţi aproximativ 47 de mii de pasageri.