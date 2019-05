Paştele blajinilor este praznicul contrastelor. În Chişinău, 45% din morminte sunt părăsite (FOTO)

În timp ce unele morminte sunt îngrijite cu multă atenţie şi pline doldora de pomene, altele sunt în paragină şi de mult date uitării. Doar în Chişinău, 45 la sută dintre locurile de veci sunt ca şi uitate. De vreme ce adminsitraţia cimitirelor spune că nu are dreptul să îngrijească de acestea, ele rămân în mila oamenilor care le mai curăţă uneori.

Cele mai multe morminte părăsite se află în Cimitirul Central din Capitală. Aici 30 la sută dintre acestea nu au mai fost îngrijite de ani buni. Unele sunt pline de buruiene, deşeuri, iar altele sunt de-a dreptul distruse.



"Sunt multe chiar alături şi în colo, dar asta e viaţa. Lumea se trece din viaţa asta şi nu are cine să le întreţină, nu are cine să le îngrijească."



"Ar trebui să îngrijească nu doar conducerea sau lucrătorii cimitirului, dar aşa cum se organiza pe vremuri, să iasă tineretul, mai ales cel de la ţară. El ştie a îngriji mai bine."



Unii oameni spun că le este milă şi îngrijesc de mormintele aflate lângă cele ale rudelor lor decedate.



"Noi am trimis o scrisoare la primăria respectivă din România, dar cu părere de rău nu am primit răspuns. Am vrut să găsim nişte rude care ar putea să vină să-şi vadă ruda. Am pus şi o lumânare aici."



O situaţie similară o găsim şi la cimitirul Sfântul Lazăr din Chişinău, unde 15 la sută din numărul total de morminte se află într-o stare deplorabilă. Pe unele de abia se poate citi numele persoanei decedate, iar crucile sunt ruginite.



"Neglijența noastră. Noi singuri suntem vinovaţi, nici statu, nu e nimeni vinovat. Dacă ai rude uneori trebuie să-ţi aminteşti, să te duci să vezi mormântul."



"Noi încercăm de fiecare dată când venim la rudele noastre să avem grijă şi de ele. Eu vin în fiecare lună la mama mea şi observ că nu vine lumea şi mi-am dat seama că ori rudele au decedat, ori sunt plecate peste hotare."



Iar dacă unele locuri de veci sunt date uitării în timp, altele din start moștenesc această soartă.



"La margine de cimitir găsim o imagine dezolantă. Cei care sfârşesc în stradă sau a căror rude nu le mai pasă de ei sunt înmormântaţi aici, într-un loc destinat anonimilor. În total aici sunt 5200 de morminte fără nume."



În total, în fiecare an aici sunt înmormântate aproximativ 130 de persoane. Administraţia cimitirelor afirmă că legislaţia prevede ca angajaţii să îngrijească doar de cărările din cimitire şi spaţiile neexploatate.





" Mormintele vechi le refolosim. Dacă este o rudă se refoloseşte după şapte ani, iar în situaţia când sunt lăsate în paragină, după 20 de ani aceste morminte sunt redistribuite altor concesionari", a declarat Ludmila Boţan, director ÎM Combinatul Servicii Funerare.







În Chişinău sunt 10 cimitire şi 330 de mii de morminte.