PAȘTE 2018. Cum s-a simțit atmosfera sărbătorilor pascale în Capitală

Foto: publika

Atmosfera sărbătorilor de Paşte a fost simţită din plin în această săptămână în Capitală. În scuarul Catedralei mitropolitane, dar şi în toate sectoarele, au fost organizate târguri, de unde oamenii au cumpărat tot felul de bunătăţi. În acest an, Chişinăul are şi decoraţiuni de Paşte noi, care au fost oferite gratuit de un agent economic.



Între timp, primarul interimar Silvia Radu a mers în inspecţie la cimitirele din Capitală. Edilul a mers şi la cimitirul "Sfântul Lazăr" din Chişinău. După această vizită de lucru, Silvia Radu i-a ameninţat pe funcţionari că vor rămâne fără posturi, dacă nu vor salubriza cimitirele până la Paştele Blajinilor.



În această săptămână, au început şi reparaţiile pe străzi. S-a lucrat în toate sectoarele,, inclusiv în suburbiile Chişinăului. Nu doar drumurile vor arăta altfel, dar şi parcurile din Capitală. Edilul a semnat o dispoziţie privind amenajarea acestora. Parcul "Valea Trandafirilor" din sectorul Botanica va fi reabilitat complet până la sfârşitul acestui an. Parcul "La Izvor" va avea trotuar nou, iar havuzul de la intrare va fi reabilitat.



Tot în această săptămână, directorul companiei de producere a unităţilor de transport public din Belarus, Vladimir Koroli, a venit la Chişinău. Acesta a discutat cu primarul interimar,despre crearea unei linii de asamblare a autobuzelor în Chişinău care va permite modernizarea parcului de autobuze din Capitală.



Iar un raport realizat de Direcția audit intern a arătat că, în ultimii doi ani, 25 la sută dintre tranzacţiile municipalităţii nu au fost realizate transparent, iar licitaţiile au fost superficiale. Chişinăul a pierdut peste 220 de milioane de lei din cauza achiziţiilor făcute cu abateri.