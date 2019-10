PASIUNEA NEOBIŞNUITĂ a unui copil din Cahul. Băiețelul de doar nouă ani crește șerpi (FOTO)

Prietenie ieșită din comun. Un băiețel de doar nouă ani, originar din Cahul, are o pasiune neobișnuită de a crește șerpi. Timur Timoșcov a început să aducă reptilele acasă de la vârsta de cinci ani. Băiețelul îi prinde singur și cunoaște totul despre aceste vietăți. Până acum, a prins în jur de 2.000 de șerpi, însă doar pe șapte i-a păstrat, între care şi un piton cumpărat din Ucraina.



"La momentul de față, am șapte șerpi. De la început este foarte greu să îngrijești de șerpi. Cu timpul ei se liniștesc. Înțeleg că nu este bine să muște. Este greu doar să-i faci să se obișnuiască cu tine", a menţionat Timur Timoşcov, colecționar.



Pentru ca a păstra acasă astfel de reptile este nevoie de mult spațiu. Totodată, Timur îşi hrănește şerpii cu carne de două ori pe zi.



"Cu carne. Deschizi cu lingura gura, pe urmă pui carnea și o împingi până la sistemul digestiv. E nevoie de vas pentru apă, loc unde ei s-ar putea ascunde. În cazul în care sunt mulți șerpi, aceștia au nevoie de casă și periodic trebuie să curățăm terariul. Ei au nevoie de o temperatură constantă", a spus copilul.



Cel mai mare șarpe pe care l-a prins are o lungime de doi metri.



"Acesta este cel mai mare pe care eu l-am prins. Când am urcat în barcă, am văzut că se mişcă ceva mare. Eu l-am prins, iar el se ținea de mine. Tata s-a apropiat și uite așa l-am prins", a povestit Timur Timoşcov.



Băiatul se bucură de toată susținerea tatălui, care este medic veterinar și l-a învățat de mic să-și învingă frica.



"Până când fiul meu a devenit pasionat de şerpi, eu nu am avut nicio atitudine faţă de ei. De existența unora dintre ei nici nu aveam habar. Dar de când am început să ne ocupăm de șerpi, am înțeles că sunt foarte mulți în jurul nostru", a declarat Andrei Timoşcov, tatăl băiatului.



Timur este elev în clasa a IV-a la Liceul Teoretic "Petr Rumeanțev" din Cahul, iar hobby-ul acestuia a sporit și curiozitatea colegilor.



"Când prinzi diferiți șerpi, începi a cunoaște mai mult despre natură, cum se numesc aceștia. Eu tot aș vrea să prind șerpi și reptile", a explicat o elevă, colega lui Timur.



"Puțin mă tem, deoarece este periculos să ții în mână diferite animale veninoase, șerpi. Poate să te muște", a menţionat un coleg.



Când va crește mare, Timur Timoșcov vrea să devină savant și să-și dedice viața protejării acestor reptile, despre care spune că nu sunt atât de periculoase.