PASIUNEA LUI VENUS WILLIAMS. Tenismena americană creşte fructe şi legume în grădină

Izolată în propria locuinţă, jucătoarea în vârstă de 39 de ani îşi petrece mai mult timp în grădină, unde are grijă de tot felul de flori şi plante."Sunt foarte entuziasmată, deoarece avem primii ardei. Ei vor fi utilizaţi în salate. Bananele nu s-au copt, deocamdată dar ne aşteaptă o vară minunată. Nu doar că vom mânca bananele aparte, dar le vom și adauga în diverse bucate. Acestea sunt ca şi copiii mei, de acea am grijă ca să crească bine. "O altă jucătoare de tenis din Statele Unite ale Americii, Bethanie Mattek-Sands, de asemenea, nu se plictiseşte în carantină. Și ea veterană - are 35 de ani - sportiva a lansat o provocare în care a îndemnat lumea să repete trucul ei.La moment toate turneele de tenis sunt suspendate cel puţin până în luna iulie.