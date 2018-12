Pasiunea devine realitate. O brutăreasă va investi banii câştigaţi la Târgul de Crăciun în viitoarea afacere

O brutărie va fi plămădită cu ajutorul oamenilor buni. O brutăreasă va investi banii câştigaţi la Târgul de Crăciun în viitoarea sa afacere.

Este visul Nataliei Mateiescu, o femeie din Capitală cunoscută pentru pâinea sa deosebită. Cei care vor să o ajute au organizat un târg, iar banii colectaţi vor fi donaţi pentru viitoarea afacere.

Încă la intrare, oamenii au fost întâmpinați cu miros de pâine coaptă ca la bunica. Brutăreasa are această pasiune de 12 ani. Produsele sale par adevărate opere de artă, iar femeia dă asigurări că foloseşte doar ingrediente naturale.



"Am o moară concepută așa cum o făceau străbuneii noștri și eu macin singură făina din care fac pâine. Îi pun maia și un pic de culori, îmi place să experimentez cu pâinea colorată", a spus Natalie Matiescu, brutăreasă.



Femeia spune că ingredientul secret este sufletul depus în fiecare pâine coaptă.

"Am o pâine de desert, care e cu gutui, aceata a fermentat 28 de ore. Am început s-o fac cu trei zile în urmă. Am pâine care se coace 12 ore, am pâine care fermentează 12 ore", a mai adaugat aceasta.



Vizitatorii care au gustat pâinea Nataliei au rămas impresionaţi.



”E foarte gustos. Mi-a plăcut foarte mult. Când o să-și deschidă magazinul o să mă duc și o să cumpăr, fiindcă nu este așa ceva prin magazine, eu n-am văzut nicăieri”, a comunicat o participantă la târg.



”E foarte gustos, foarte gustos, foarte neobișnuit și când mai știi că-i ecologic. E foarte bine că se fac așa lucruri, e numai de remarcat de bine”, a spus altă femeie.



Cei care au organizat târgul sunt și prietenii femeii, care vor ca produsele ei să ajungă la cât mai mulţi oameni.



”Vrem să susținem această tânără femeie antreprenoare, care are o idee minunată de afacere și vrem ca pâinea ei să ajungă prin casele mai multor oameni”, a spus un vizitator.



”Am venit cu accesorii unici, chiar sunt în unic exemplar. Avem seturi de cadouri, oglinjoare foarte stilate, care se potrivesc pentru orice femeie”, a declarat un alt om.



Prețul pentru o pâine artizanală începe de la 50 de lei.